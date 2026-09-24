O ex Vereador de Americana Manezinho da praia decidiu apoiar a candidatura de Esther Moraes a deputada estadual este ano.

Fenomeno na eleição passada em Santa Bárbara d’Oeste, Esther tem a dificílima missão de se tornar liderança regional mais à esquerda.

Para isso, precisa de votação razoável em Americana e Nova Odessa. Ela se tornou ‘estrela’ do PV no Estado e tende a ser coordenadora regional.

Manezinho da Praia e o futuro

Vereador no começo deste século, Manezinho tentou retornar algumas vezes mas sem sucesso. Agora com Esther, ele tende a ir para o PV e buscar ser nome forte em 2028.