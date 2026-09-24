Projeto da LOA 2027 é apresentado em audiência pública

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta quarta-feira (23), no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, audiência pública para apresentação do projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) referente ao exercício de 2027.

O orçamento previsto para o próximo ano é de R$ 1.149.330.000, contemplando a Prefeitura, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) e a Câmara Municipal. O montante representa um aumento de 7,49% em relação à LOA 2026. As áreas de Educação e Saúde concentram os maiores valores, com R$ 291,9 milhões e R$ 280 milhões, respectivamente.

Promovida pela Secretaria de Fazenda, a audiência atendeu às disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, e do artigo 44 da Lei Federal nº 10.257/2001.

Agora, o projeto da LOA 2027, que foi elaborado pelo Poder Executivo, será encaminhado à Câmara Municipal para análise e deliberação dos vereadores.

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