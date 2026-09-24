Oportunidades na moda são tema de workshop gratuito do Sebrae

Oportunidades de negócios na moda autoral são tema de workshop gratuito do Sebrae-SP em Americana

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O Sebrae-SP realiza, no próximo dia 8 de outubro, um workshop gratuito sobre oportunidades para o segmento de moda autoral em Americana. A programação é realizada em parceria com o Senai e integra o CRIE Moda Autoral, programa do Sebrae-SP que oferece soluções gratuitas para apoiar empresas e profissionais do setor. As inscrições para o workshop devem ser realizadas pelo link: clique aqui

O encontro vai inicialmente apresentar o conceito de moda autoral, o que é e suas características, para depois mostrar possibilidades para empreender no segmento. A iniciativa é voltada para quem já tem um negócio na área ou quem tem interesse em entrar nesse mercado que tem ganhado espaço no Brasil e no mundo. A ação é realizada pelo Sebrae-SP, com execução do Senai Americana.

Para Anderson Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP, é essencial que empreendedores que atuam com criatividade também tenham conhecimento sobre mercado, posicionamento e gestão. “O CRIE Moda Autoral busca justamente aproximar empreendedores dessas ferramentas e mostrar que existem oportunidades para quem deseja criar, desenvolver ou fortalecer uma marca. Em Americana, o workshop será uma oportunidade para conhecer possibilidades de atuação e caminhos para desenvolver um negócio de forma mais estruturada”, explica.

Já a coordenadora de Relacionamento com a Indústria do Senai Americana, Patrícia Storolli, afirma que o objetivo é fortalecer o segmento. “Nosso propósito é contribuir para o desenvolvimento e a competitividade do setor produtivo por meio da educação profissional, da tecnologia e da inovação. Receber o CRIE Moda Autoral em Americana amplia nossa conexão com profissionais, empreendedores e pessoas que desejam desenvolver suas próprias marcas, promovendo conhecimento e novas oportunidades para o fortalecimento dos negócios no setor de moda e confecção.”

CRIE Moda Autoral

O Crie Moda Autoral oferece soluções gratuitas para apoiar empresas e profissionais do setor, como marcas, ateliês, estúdios independentes, estilistas, designers, artesãos, ou seja, negócios que têm a moda autoral como essência do negócio ou potenciais empreendedores do segmento.

O programa leva ações de sensibilização, capacitação, conexão com mercado e networking, a fim de apoiar as pessoas criativas de moda a explorarem todas as suas potencialidades, gerando inclusão produtiva, criação de novos negócios e crescimento para marcas estruturadas.

SERVIÇO

CRIE Moda Autoral em Americana

Data: 8 de outubro, das 18h às 21h

Local: Senai Americana – Avenida Brasil, 2801 – Parque Residencial Nardini

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