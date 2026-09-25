Pré-conferência para a 11ª Conferência dos Direitos da Criança será no SOMA

Pré-conferência para a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é realizada no SOMA

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou na manhã desta quinta-feira (24) uma pré-conferência preparatória para a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A atividade aconteceu no SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) e reuniu cerca de 80 adolescentes.

A iniciativa promoveu discussões sobre o tema “Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, com debate dos eixos temáticos e apresentação de propostas para o aprimoramento das políticas públicas e dos serviços socioassistenciais desenvolvidos no município.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da participação da sociedade na construção das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. “A população tem a oportunidade de participar da construção de políticas públicas de atendimento, tornando o processo democrático e transparente para que a sociedade se fortaleça em prol do bem-estar de nossas crianças e adolescentes, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse Juliani.

Para a coordenadora geral e pedagógica do SOMA, Maria Aparecida Pirassolli Brás Conte, a iniciativa contribui para a formação dos adolescentes. “Os participantes fizeram a discussão dos eixos temáticos e apresentaram propostas, visando o aprimoramento dos serviços socioassistenciais desenvolvidos na cidade. A iniciativa é demasiadamente importante para os municípios, principalmente se tratando da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um momento muito rico para eles e para toda a sociedade, fortalecendo a união entre o poder público e a sociedade civil”, disse Maria.

O tema também já foi apresentado para grupos de moradores atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) das regiões dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do Jardim Nossa Senhora do Carmo, São Manoel, Jardim Guanabara e Monte Verde.

As propostas discutidas nas pré-conferências serão apresentadas na 11ª Conferência Municipal, marcada para os dias 29 e 30 de setembro, das 8h às 14h, no Centro Universitário Salesiano (UNISAL) – Campus Maria Auxiliadora.

Durante a Conferência, as políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente serão avaliadas, com o objetivo de estabelecer diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema de Garantia de Direitos, em consonância com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo (CONDECA) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

As inscrições para a Conferência são gratuitas e podem ser feitas até 28 de setembro, por meio do banner rotativo sobre o evento disponível na página inicial do site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

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