Juninho Dias propõe autorização para desembarque fora dos pontos de ônibus no período noturno

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O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria Câmara Municipal de Americana solicitando estudos para permitir que passageiros do transporte coletivo municipal desembarquem fora dos pontos regulamentados durante o período noturno, em locais próximos de seus destinos.

De acordo com o parlamentar, a medida tem como objetivo ampliar a segurança dos usuários, especialmente mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência. “Durante a noite, o trajeto entre o ponto de ônibus e o destino final pode aumentar a exposição a situações de risco, principalmente em ruas desertas, pouco movimentadas ou com iluminação insuficiente”, afirma Juninho.

Entre as ações o parlamentar propõe que o desembarque deverá acontecer dentro do percurso regular da linha, sem alteração do itinerário. A parada também dependerá das condições da via, do cumprimento das normas de trânsito e da avaliação do motorista quanto à segurança do local. “Estou propondo uma medida simples, mas que pode oferecer mais segurança e tranquilidade para quem depende do transporte coletivo durante a noite. Aproximar o desembarque do destino ajuda a reduzir a exposição dos passageiros a situações de risco”, conclui Juninho.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (29) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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