O prefeito de Americana, Chico Sardelli, inaugurou esta quinta-feira (24) a República para Jovens, Serviço de Acolhimento destinado a pessoas de 18 a 24 anos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados. A entrega contou com a presença da secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém.

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A unidade passa a integrar a Proteção Social Especial de Alta Complexidade do município, com investimento anual de R$ 553.955,26, por meio de convênio firmado com o Governo do Estado.

“Estamos cumprindo à risca mais uma ação que promove a garantia de direitos aos cidadãos de Americana. Implantamos esse serviço com o intuito de oferecer moradia e suporte aos jovens que deixaram outros serviços de acolhimento institucional ao completarem 18 anos e necessitam deste apoio para que possam ter a oportunidade de desenvolver sua independência, trilhando um projeto de vida e um caminho de futuro. Agradecemos ao Governo do Estado de São Paulo e à secretária estadual Andrezza Rosalém pela parceria nesta importante iniciativa em prol das pessoas que mais precisam”, disse o prefeito Chico.

O serviço oferecerá aos jovens moradia subsidiada, suporte de equipe técnica e multiprofissional e proteção integral. A unidade funcionará em sistema de cogestão, na qual os moradores gerenciam o cotidiano da casa, como a organização e o preparo de refeições, buscando estimular a autossustentação, a educação, a qualificação profissional e a convivência comunitária.

Uma equipe técnica de referência será designada para contribuir com a gestão coletiva da moradia, incluindo a administração financeira e o funcionamento do espaço, além de realizar o acompanhamento psicossocial dos usuários e os encaminhamentos para outros serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas.

A secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém, reiterou o compromisso do governo estadual na implementação de políticas públicas em prol da população em situação de vulnerabilidade.

República para Jovens na cidade

“É um prazer estar na cidade, junto ao prefeito Chico Sardelli e toda a sua equipe, concretizando mais uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com a Prefeitura de Americana, com a inauguração do Serviço de Acolhimento em República para Jovens. A iniciativa conjunta é um reconhecimento da valorização da Política de Assistência Social para a garantia de direitos e do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. O governo estadual tem avançado na implementação da gestão de pessoas e na expansão de Repúblicas para Jovens. Que possamos ter mais projetos em breve com o município de Americana”, destacou Andrezza.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância da iniciativa para promover a autonomia dos jovens. “É muito importante este serviço de acolhimento em Americana para assegurar e dar respaldo para uma trajetória de vida digna aos nossos jovens. É gratificante participar deste momento tão especial. Com a união de esforços, conseguimos esta conquista, que trará autonomia para os jovens”, comentou.

O Serviço de Acolhimento em República para Jovens é uma modalidade de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). O atendimento será realizado pela Associação de Assistência Fonte de Água Viva, e a unidade terá capacidade para atender até seis jovens. O acesso ao serviço será feito por encaminhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Do investimento anual total, R$ 459.131,00 serão provenientes do governo estadual, enquanto R$ 94.824,26 correspondem a recursos municipais.

“Hoje é um dia histórico para Americana. A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi dá mais um passo fundamental para garantir a proteção de nossos jovens, com a implantação do serviço de acolhimento e o apoio para que possuam meios para a própria subsistência e consigam avançar com sucesso em vários aspectos de suas vidas. A iniciativa fortalece as políticas públicas de atendimento do município”, reforçou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O juiz de Direito Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza, titular da Vara do Júri da Comarca de Americana, enfatizou as melhorias nos serviços socioassistenciais da cidade. “A Política de Assistência Social no município de Americana tem apresentado um crescimento significativo ao longo dos anos. Podemos citar a República para Jovens, a sede do Conselho Tutelar, implantação de mais uma Casa de Abrigamento para crianças, entre outras iniciativas que refletem positivamente em nosso trabalho no Fórum. Agradeço ao prefeito Chico, à secretária estadual Andrezza, à secretária municipal Juliani, aos representantes das entidades e aos profissionais envolvidos na contemplação dessa realidade rara que acontece em Americana”, afirmou.

Estiveram presentes na inauguração os vereadores Pastor Miguel Pires, Marcos Caetano e Talitha de Nadai; o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; a presidente da Associação de Assistência Fonte de Água Viva, Andressa Pertile e o diretor Amauri Pertile; a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra; a chefe de Divisão Regional da DRADs-Campinas (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social), Alexandra Joaquim Benettio e o diretor técnico da DRADs, José Milton Frungilo; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mariana Zimermann; a diretora da DICOF (Diretoria de Combate à Fome), Rita Dalmaso; representantes da Guarda Municipal de Americana (Gama), entre outras autoridades.

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