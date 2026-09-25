O vereador José Luis Fornasari, o Joi Fornasari, apresentou requerimento de informações ao Poder Executivo sobre a situação dos fios de aterramento do sistema de para-raios da Quadra Djaniro Pedroso e do Teatro Municipal Manoel Lira. Segundo o parlamentar, fotos anexadas ao documento mostram fios que estariam rompidos.

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Joi relata ter recebido manifestações de munícipes sobre o problema e destaca a importância do sistema de aterramento para a segurança das pessoas e das instalações elétricas dos espaços públicos.

No requerimento, o vereador questiona se a Prefeitura tem conhecimento da situação, se foram realizadas vistorias técnicas e qual é a condição atual dos fios em cada um dos locais. Ele também pergunta se há serviços de manutenção ou reparo já solicitados e se existe previsão para a execução das intervenções necessárias.

Por fim, Joi questiona se foram adotadas medidas preventivas de segurança enquanto o problema não é solucionado.

O parlamentar solicita que a situação seja verificada com urgência, com a adoção das providências necessárias para garantir a segurança de usuários, servidores e demais frequentadores dos espaços.

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