Pague Menos promete ver porta de vidro pra unidade do jardim Brasil

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A rede de supermercado pague menos enviou nota ao site informando que vai avaliar a implementação de porta de vidro na unidade da Rede que fica no Jardim Brasil em Americana. Clientes reclamaram que o vento e o frio próximo aos caixas tornam um ambiente de difícil operação. Leia a nota abaixo

O Supermercados Pague Menos informa que tomou conhecimento do caso e já acionou a equipe responsável para verificar o funcionamento da porta automática da unidade.

Estamos providenciando a ativação do sistema e acompanhando a situação para garantir as condições adequadas de acesso aos clientes.

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