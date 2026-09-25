CCL de Americana recebe Aula Aberta de Jazz na próxima segunda

CCL de Americana recebe Aula Aberta de Jazz com entrada gratuita na próxima segunda

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove, na próxima segunda-feira (28), às 19h30, a Aula Aberta de Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. A entrada é gratuita. A apresentação ocorre no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A programação do evento será conduzida por Gui Mauad e pelo Combo de Prática Instrumental da escola, sob a orientação do professor Mateus Pavan, com a participação dos músicos Renato Leme, na bateria, e Rafael Francischangelis, no baixo. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site https://www.sympla.com.br/evento/aula-aberta-de-jazz-escola-municipal-de-musica-de-americana/3566405.

Guilherme Mauad é guitarrista, violonista, arranjador, diretor artístico e produtor cultural, com mais de uma década de atuação profissional e uma trajetória dedicada à música popular brasileira e à linguagem da música instrumental. É bacharel em Música Popular pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com formação em guitarra avançada pela Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP) Tom Jobim e formação continuada com importantes músicos e educadores. Sua trajetória na guitarra é marcada pelo trânsito entre diferentes linguagens musicais, reunindo jazz, música brasileira, bossa nova, rock, fusion e funk.

“A Escola Municipal de Música é um orgulho para Americana, sempre formando de maneira gratuita profissionais de alta qualidade. Fica o convite para conferir o resultado deste trabalho desenvolvido com ética e dedicação por nossos professores”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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