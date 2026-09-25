Prefeitura de Americana oferece 34 vagas de estágio em diferentes áreas

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Estão abertas as inscrições para oportunidades de estágio na Prefeitura de Americana, que oferece 34 vagas a estudantes do Ensino Superior em diversas áreas de conhecimento. O processo seletivo busca atrair novos talentos dispostos a desenvolver competências práticas e iniciar a carreira de trabalho em espaços públicos. O programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Administração e pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

As oportunidades contemplam vagas para Direito (15), Administração (4), Arquitetura e Urbanismo (2), Farmácia (4), Veterinária (1) e Educação (8). Os estagiários vão atuar em unidades da administração municipal por 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1.183,23 e auxílio-transporte de R$ 147,90.

Para fazer o cadastro, é necessário comparecer ao CIEE, na Rua Anhanguera, nº 40, na sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de segunda a sexta-feira. É preciso apresentar RG, CPF ou CNH e comprovante de endereço. Mais informações sobre o atendimento podem ser obtidas pelo telefone (19) 3003-2433.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência prática real, onde os estagiários participem ativamente de projetos estratégicos e recebam mentoria dos superiores”, destaca o secretário de Administração, Eduardo Flores.

O consultor de atendimento do CIEE, Gustavo Migotti, incentiva os jovens a participarem do programa. “É uma oportunidade para adquirir experiência, colocar em prática o que estão aprendendo em sala de aula e começar de fato a carreira profissional”, aponta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP