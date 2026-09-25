Uma tropa da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste com 13 GMs e 2 cadelas fez blitz no Santa Fé. O rapaz fugiu mas foram localizadas 710 (setecentas e dez) porções/unidades de entorpecentes, com peso (maconha) 508 gramas, (crack) 119,3 gramas e (cocaína) 272,1 gramas.

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Abaixo a operação da Tropa da Guarda

CANIL 01 🚨

👮🏻‍♂️ Sub Inspetor Denis 👮🏻‍♂️ GCM Edmar 👮🏻‍♂️ GCM Nazato 🐕 K9 Kira 🐕 K9 Tandera

🚓 VTR 140 👮🏻‍♂️ Inspetor Douglas 👮🏻‍♀️ GCMF Rafaella

🚓 VTR 150 👮🏻‍♂️ Sub Inspetor Lacerda 👮🏻‍♂️ GCM Jefferson

🚓 VTR 130 👮🏻‍♂️ GCM Emerson 👮🏻‍♂️ GCM G. Luis 👮🏻‍♂️ GCM Lima

🚓 VTR 155 👮🏻‍♂️ DPPS Vieira 👮🏻‍♂️ GCM Eliezer 👮🏻‍♂️ GCM Alexander

Local: Área verde ao lado do bairro Santa Fé

♦️ APREENSÃO DE ENTORPECENTES ♦️

A equipe do Canil 01 realizava patrulhamento preventivo nas proximidades da EMEI Carmelina, quando visualizou um indivíduo trajando bermuda azul e camiseta preta e amarela, que se encontrava abaixado em meio à vegetação de uma área verde existente no local.

Considerando que a referida área é conhecida pelas equipes de segurança pública como local de intensa prática de tráfico de entorpecentes, foi realizada tentativa de abordagem. Entretanto, ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo empreendeu fuga em desabalada carreira, não sendo possível realizar sua abordagem ou identificação.

Diante da situação, foi realizado cerco com o apoio das demais viaturas, porém, devido à extensão da área de mata e às condições de difícil acesso, o indivíduo não foi localizado.

Na sequência, a equipe empregou as cadelas de detecção de odores K9 Kira e K9 Tandera para realizar a varredura no local onde o indivíduo havia sido visualizado. Durante a busca, as cadelas indicaram um ponto específico onde foram localizados 45 (quarenta e cinco) eppendorfs contendo substância análoga à cocaína, 13 (treze) cigarros de dray, 32 (trinta e duas) porções de maconha e 24 (vinte e quatro) porções de crack.

Prosseguindo com a varredura, em meio à mata densa, foi localizado um saco plástico de cor preta, contendo em seu interior 01 (uma) balança de precisão, diversas embalagens vazias destinadas ao acondicionamento de entorpecentes, 249 (duzentas e quarenta e nove) porções de maconha, 125 (cento e vinte e cinco) porções de crack e 222 (duzentos e vinte e dois) eppendorfs contendo substância análoga à cocaína.

Ao todo, foram localizadas 710 (setecentas e dez) porções/unidades de entorpecentes, pesando:

– maconha 508 gramas;

– crack 119,3 gramas;

– cocaína 272,1 gramas;

– Dry 8,3 gramas. além da balança de precisão e dos materiais utilizados para acondicionamento das drogas.

Diante dos fatos, todo o material apreendido foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão, Delegado de Polícia Dr. Felipe Rodrigues de Carvalho, que determinou a apreensão dos entorpecentes e dos demais objetos, conforme registrado no respectivo BOPC OJ5361-1/26

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