Pioneira supermodelo, Shirley Mallmann participa de talk sobre carreira na moda

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Pioneira supermodelo participa de talk sobre carreira na moda

Pioneira supermodelo brasileira, Shirley Mallmann dará rasante em São Paulo, onde será uma das atrações da 10ª edição do Iguatemi Talks Fashion. Mallmann (@shirleymallmann) foi uma das primeiras brasileiras a integrar o circuito de alta-moda internacional: gaúcha de Santa Clara do Sul, a precursora supermodel abriu caminho para outras tops nacionais no exterior. No auge dos 49 anos, Shirley segue em alta no mercado da moda, estrelando campanhas e desfiles.
Descoberta na década de 90, enquanto trabalhava em uma fábrica de sapatos em Lajeado – RS, Shirley construiu desde então carreira meteórica, onde figurou em rankings das tops mais importantes do planeta e coleciona trabalhos para grifes poderosas como Alexander McQueen, John Galliano, Valentino, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton e Prada, entre outras infindáveis, além de capas e editoriais das principais publicações de moda e beleza do mundo, e imortalizada como a modelo do primeiro perfume de Jean Paul Gaultier, “Classique”, cujo frasco foi inspirado em sua silhueta.
No evento Iguatemi Talks Fashion, Shirley integra o painel “Moda Brasileira, passarelas Globais”, que discutirá o Brasil no mapa da moda, ao lado do empresário de top models e celebridades Anderson Baumgartner, fundador da WAY Model e da WAY Star e nome prestigiado no mercado do agenciamento artístico e de modelos, responsável por gerenciar a carreira de estrelas da moda e de personalidades, como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch, entre outros.
O talk acontecerá no dia 21 de Outubro, às 13:00, no Shopping JK Iguatemi. Mais informações e ingressos estão disponíveis através do site oficial do evento: https://iguatemi.com.br/iguatemitalks/fashion.

 

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