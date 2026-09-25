Pioneira supermodelo participa de talk sobre carreira na moda

Pioneira supermodelo, Shirley Mallmann participa de talk sobre carreira na moda

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Pioneira supermodelo brasileira, Shirley Mallmann dará rasante em São Paulo, onde será uma das atrações da 10ª edição do Iguatemi Talks Fashion. Mallmann (@shirleymallmann) foi uma das primeiras brasileiras a integrar o circuito de alta-moda internacional: gaúcha de Santa Clara do Sul, a precursora supermodel abriu caminho para outras tops nacionais no exterior. No auge dos 49 anos, Shirley segue em alta no mercado da moda, estrelando campanhas e desfiles.

Descoberta na década de 90, enquanto trabalhava em uma fábrica de sapatos em Lajeado – RS, Shirley construiu desde então carreira meteórica, onde figurou em rankings das tops mais importantes do planeta e coleciona trabalhos para grifes poderosas como Alexander McQueen, John Galliano, Valentino, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton e Prada, entre outras infindáveis, além de capas e editoriais das principais publicações de moda e beleza do mundo, e imortalizada como a modelo do primeiro perfume de Jean Paul Gaultier, “Classique”, cujo frasco foi inspirado em sua silhueta.

No evento Iguatemi Talks Fashion, Shirley integra o painel “Moda Brasileira, passarelas Globais”, que discutirá o Brasil no mapa da moda, ao lado do empresário de top models e celebridades Anderson Baumgartner, fundador da WAY Model e da WAY Star e nome prestigiado no mercado do agenciamento artístico e de modelos, responsável por gerenciar a carreira de estrelas da moda e de personalidades, como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch, entre outros.

O talk acontecerá no dia 21 de Outubro, às 13:00, no Shopping JK Iguatemi. Mais informações e ingressos estão disponíveis através do site oficial do evento: https://iguatemi.com.br/iguatemitalks/fashion

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