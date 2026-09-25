A seleção brasileira iniciou nessa sexta-feira um novo ciclo para os torneios principais até o final da década.
O time vai sendo derrotado com gol marcado aos 23’ do segundo tempo em bela cobrança de falta.
Um golaço de Irankunda, cobrando falta por cima da barreira. Hugo Souza sequer chegou na bola.
O técnico Carlo Ancelotti apresenta novidades e alguns jogadores que não estiveram na Copa, como o Estevão .
O adversário de hoje foi a frágil Australia.
Na semana que vem as duas seleções voltam a se encontrar.
No primeiro tempo, O time canarinho chegou a abrir o placar com o Estevão, Mas uma falta no início da jogada acabou levando o VAR a anular o lance.