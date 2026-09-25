Fechou a porta e bateu na mulher, filho entregou pra polícia

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OCORRÊNCIA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Logradouro: Rua José Zagui- Vila Menuzzo- Sumaré

Indiciado: (25 anos)

Vítima: (28 anos)

Na madrugada de sexta-feira (25), policiais militares foram acionados via 190 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, uma criança informou que o padrasto estaria agredindo sua mãe.

Os policiais localizaram o casal em uma residência, onde a vítima apresentava ferimentos e sangramento na mão e no rosto. Segundo o relato, durante um desentendimento, o homem teria fechado uma porta, causando ferimento na mão da vítima, e posteriormente a agredido com golpes no rosto, chutes e pisões.

As partes foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, ao 1º Distrito Policial. Após análise dos fatos, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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