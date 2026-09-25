Meio Ambiente entrega 30 certificados no Concurso de Desenho

Meio Ambiente entrega 30 certificados pela participação no Concurso de Desenho na Casa da Criança Juriti

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Trinta crianças da Casa da Criança Juriti, no Jardim São Roque, receberam nesta terça-feira (22) certificados de participação no 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza”. A entrega foi realizada pela Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana.

Além dos certificados, a UEAPPA promoveu atividades de educação ambiental e distribuiu materiais educativos às crianças, incluindo exemplares do livro com o conto “Os amigos do meio ambiente contra a poluição” e folhetos da campanha “Eu amo e cuido de Americana”, elaborados pela SMA com apoio da empresa Papirus e que apresentam os endereços dos ecopontos espalhados pela cidade.

O personagem Lixildo, mascote da coleta seletiva, também participou da atividade, promovendo momentos de diversão e aprendizado sobre educação ambiental. As crianças ainda fizeram um juramento de amor ao meio ambiente, comprometendo-se a cuidar do planeta e respeitar todas as formas de vida.

“O dia foi repleto de atividades voltadas à educação ambiental. Particularmente quanto à entrega dos certificados, as crianças ficaram bastante contentes, o que também nos encheu de alegria”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“A Prefeitura, por meio da UEAPPA, está entregando muitos certificados do Concurso de Desenho ‘Orquídeas: Cores e Natureza’. São muitos os trabalhos, o que evidencia uma participação maciça de alunos no certame. Isso é muito positivo”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Concurso de desenho

O 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza” foi organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da UEAPPA, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos. A iniciativa foi voltada a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Ao todo, foram recebidos 631 trabalhos, que ficaram expostos entre os dias 11 e 13 de setembro, na FIDAM, durante a 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana.

O concurso teve como objetivos incentivar a criatividade, a expressão artística e a sensibilização ambiental dos estudantes, além de difundir conhecimentos sobre orquídeas, biodiversidade e conservação da natureza.

Cada aluno pôde inscrever um desenho produzido especificamente para o concurso, em folha A4, manualmente e com materiais e técnicas artísticas de livre escolha. A empresa Papirus Indústria de Papel S/A doou papel A4 especial para desenhos e quadros aos participantes.

Foram três categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental – 1º e 2º ano; e Ensino Fundamental – 3º ao 5º ano. Os três primeiros colocados de cada categoria foram selecionados, totalizando nove vencedores.

Os três primeiros colocados receberam troféus da Secretaria de Meio Ambiente. Os primeiros colocados também receberam uma cesta de produtos oferecida pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, enquanto os segundos e terceiros colocados receberam prêmios da Secretaria de Meio Ambiente.

Os trabalhos inscritos integrarão o acervo educativo da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e poderão ser utilizados em exposições, campanhas e atividades pedagógicas.

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