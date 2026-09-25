Franco Sardelli é o candidato do Dr José, de Santa Bárbara d’Oeste

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O médico e ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste José Antonio Ferreira, conhecido como Dr. José, “médico do povo”, declarou apoio à candidatura de Franco Sardelli (PL) a deputado estadual.

“Eu apoio e voto no Franco Sardelli para deputado estadual. Ele será o representante de Santa Bárbara d’Oeste e da nossa região na Assembleia Legislativa”, afirmou Dr. José.

Para Dr. José, o voto regional é uma forma de fortalecer a participação de Santa Bárbara d’Oeste e das cidades vizinhas nas decisões do Estado. Atualmente, a região de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa não tem um deputado estadual eleito com base política nesses municípios. A eleição de um representante ligado à região, afirma ele, pode dar mais força às demandas locais na Assembleia Legislativa.

Franco agradeceu o apoio. “Agradeço esse apoio de peso que recebo do Dr. José e reforço meu compromisso de trabalhar por Santa Bárbara e por toda a nossa região, buscando recursos e projetos que possam melhorar as condições de vida da população”, disse.

José Antonio Ferreira é médico e exerceu dois mandatos como vereador em Santa Bárbara d’Oeste, após ser eleito em 2012 e 2016. Foi candidato a prefeito em 2020 e 2024. Também concorreu a deputado estadual em 2022.

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