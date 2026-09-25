Lua cheia: como fotografar o fenômeno com o celular neste sábado

Lua cheia: saiba como fotografar o fenômeno com o celular neste sábado

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A lua chega à fase cheia neste sábado (26) e, para quem pretende fotografá-la com o smartphone nas noites próximas ao fenômeno, apenas apontar a câmera e aumentar o zoom pode não ser suficiente: exposição, estabilidade e distância focal influenciam a preservação dos detalhes da superfície lunar.

A dificuldade ocorre porque a lua reúne duas condições desafiadoras para uma câmera de smartphone: está muito distante, o que exige maior aproximação, e é significativamente mais luminosa que o céu ao seu redor. Nesse cenário, recursos como câmeras telefoto, estabilização óptica e controle de exposição podem interferir diretamente no resultado.

Marca exclusiva para o mercado brasileiro da chinesa vivo Mobile Communication, uma das cinco maiores fabricantes de smartphones no mundo, a JOVI dá dicas para quem deseja aproveitar melhor os recursos da câmera do seu telefone celular para clicar a Lua.

1. Não confunda zoom óptico com zoom digital

A primeira preocupação costuma ser aproximar a lua, mas nem todo zoom funciona da mesma maneira. O zoom digital amplia uma parte da imagem capturada pelo sensor e pode provocar perda de detalhes à medida que a aproximação aumenta. Uma câmera telefoto, por outro lado, possui distância focal própria, desenvolvida para registrar objetos mais distantes antes da ampliação digital.

No Kit para Fotografia Profissional JOVI X300 Ultra, a câmera telefoto Zeiss APO utiliza distância focal equivalente a 85mm, sensor de 200MP e zoom óptico de 3,7 vezes. Para situações que exigem alcance maior, o conjunto inclui extensores ópticos Zeiss equivalentes a 200mm e 400mm. Quando acoplados ao smartphone, eles ampliam fisicamente a distância focal do sistema.

2. Apoiar o celular ajuda — e muito

Quanto maior a distância focal, mais perceptível se torna qualquer movimento da câmera. Apoiar o aparelho em uma superfície firme ou utilizar um tripé pode melhorar a estabilidade, principalmente em situações que exigem maior aproximação.

O Kit para Fotografia Profissional JOVI X300 Ultra inclui um anel de suporte para tripé, que permite manter o aparelho estabilizado durante o uso dos extensores. Além do suporte físico, o modelo utiliza estabilização óptica nas três câmeras traseiras. Na telefoto de 85mm, o sistema mecânico Gimbal-3D trabalha em três eixos e alcança classificação de estabilização CIPA 7.0.

3. A lua não precisa ser clareada — pelo contrário

Um dos erros mais comuns ao fotografar a Lua é permitir que o modo automático aumente excessivamente a exposição. Embora o céu ao redor esteja escuro, a superfície lunar iluminada pelo Sol apresenta brilho intenso. Se a exposição ficar alta demais, crateras, sombras e texturas podem desaparecer, fazendo com que a Lua seja registrada como uma área praticamente branca.

Ao enquadrá-la, vale tocar sobre a lua na tela para definir foco e medição e, quando o aplicativo permitir, reduzir gradualmente a exposição até que os detalhes comecem a aparecer. No Kit para Fotografia Profissional JOVI X300 Ultra, o Modo de Vídeo Pro também oferece controles manuais de parâmetros como exposição, balanço de branco e medição de luminosidade para usuários que pretendem trabalhar de forma mais precisa com a captura.

4. Flash não ajuda a fotografar a lua

O flash de um smartphone ilumina objetos localizados a poucos metros da câmera e, portanto, não produz iluminação útil sobre a Lua. Mantê-lo desligado também evita interferências sobre objetos próximos e permite que a câmera trabalhe apenas com a luz presente na cena.

5. Nem sempre a melhor foto é a que mostra apenas a lua

Preencher todo o quadro com a lua pode revelar detalhes, mas não é a única forma de fotografá-la. Elementos do ambiente, como prédios, monumentos, árvores, montanhas ou pessoas, podem ajudar a criar escala e contextualizar o fenômeno.

Nesse tipo de composição, diferentes distâncias focais podem ser usadas de acordo com o enquadramento pretendido. No Kit para Fotografia Profissional JOVI X300 Ultra, por exemplo, o fotógrafo pode utilizar os 14mm da ultra grande-angular para mostrar uma paisagem mais ampla, os 35mm da câmera principal para incluir mais contexto ou a telefoto de 85 mm e os extensores de 200mm e 400mm para destacar a lua ou aproximá-la visualmente de elementos da paisagem.

6. Evite segurar o botão de disparo no momento da foto

Mesmo com estabilização, tocar na tela ou pressionar um controle pode provocar uma pequena movimentação no instante da captura. Quando disponível, o temporizador de dois ou três segundos permite acionar o disparo e retirar as mãos antes que a fotografia seja feita. O recurso é especialmente útil quando o smartphone está apoiado ou instalado em um tripé.

7. Observe também as condições do céu

Nuvens, neblina, chuva e partículas em suspensão podem reduzir a visibilidade e o contraste da Lua. Por isso, além da fase lunar, é importante consultar a previsão meteorológica antes de planejar a fotografia.

A poluição luminosa também interfere, principalmente quando a intenção é registrar estrelas e outros elementos do céu noturno. Para esse tipo de fotografia, locais mais afastados de grandes fontes de iluminação tendem a oferecer condições melhores.

“Fotografar a lua é um bom exemplo de como vários elementos da câmera precisam funcionar juntos. Alcance ajuda a enquadrar, mas estabilidade e controle da luz são fundamentais para preservar detalhes. Não existe um único recurso responsável pela imagem final”, afirma André Varga, diretor de Produto da JOVI.

Do céu noturno para outras situações

As mesmas técnicas podem ser aplicadas em outros cenários de longa distância ou baixa luminosidade. No Kit para Fotografia Profissional JOVI X300 Ultra, a combinação da telefoto Zeiss APO de 85 mm com estabilização Gimbal e extensores de 200mm e 400mm também foi desenvolvida para situações como shows, esportes e fotografia de vida selvagem, nas quais o fotógrafo muitas vezes precisa registrar detalhes sem conseguir se aproximar fisicamente da cena.

O X300 Fashion Edition também possui câmera telefoto Zeiss e pode ser utilizado com um extensor telefoto ZEISS equivalente a 200mm, comercializado separadamente.

A lua cheia pode servir não apenas como oportunidade para registrar o céu, mas também como exercício prático para observar como distância focal, exposição e estabilização modificam uma fotografia feita com o smartphone.

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