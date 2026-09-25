Mostra de Teatro Cena Bárbara reúne espetáculos: Veja a programação

Mostra de Teatro Cena Bárbara reúne espetáculos nesta sexta, sábado e domingo em Santa Bárbara d’Oeste; veja a programação

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A 11ª Mostra de Teatro Cena Bárbara chega ao seu último fim de semana com apresentações nesta sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27), em três espaços culturais de Santa Bárbara d’Oeste. Com entrada gratuita, a programação reúne espetáculos para crianças, jovens e adultos e encerra uma agenda que, desde o último sábado (19), vem movimentando o Município com produções de grupos de oito cidades.

Até esta quinta-feira (24), a Mostra já recebeu espetáculos como “Tertulia e o Fantástico Circo de Pulgas”, “Improvisa Comigo Esta Noite”, “Memórias”, “Cem Histórias Sem Palavras”, “Instruções para abraçar o ar”, “Quando nasce uma criança, nasce uma música”, “E o Sol Avermelhou” e “Cadê Meu Marido?”. As apresentações passaram pelo Teatro Municipal Manoel Lyra, CEU das Artes, Espaço Arte-Móvel e Praça Central, aproximando diferentes linguagens teatrais do público barbarense.

Nesta sexta-feira (25), a programação segue no CEU das Artes, às 19 horas, com “O Rinoceronte”, da Cia Paquiderme, de São Paulo. Com classificação de 12 anos, a montagem parte da obra de Eugène Ionesco para abordar a transformação dos moradores de uma cidade e questões relacionadas ao conformismo e à preservação da individualidade. No Espaço Arte-Móvel, às 21 horas, será apresentado “Uma Questão de Tempo”, do NuCCa – Núcleo de Criação Cênica, de Campinas, espetáculo de classificação 14 anos que combina máscaras, música, movimento e humor.

No sábado (26), o Espaço Arte-Móvel recebe, às 18 horas, “Para as Prostitutas da Minha Infância – As cartas que nunca escrevi”, do Corpo Santo Teatro, de Campinas. A apresentação, para maiores de 16 anos, parte de memórias e cartas para construir um percurso entre realidade e fabulação. Às 20 horas, o Teatro Municipal Manoel Lyra recebe “Rendas”, do Coletivo Mangueira, também de Campinas. Com classificação de 12 anos, o espetáculo entrelaça histórias de 15 mulheres rendeiras e valoriza a tradição da renda de bilro como patrimônio cultural.

O encerramento da Mostra acontece no domingo (27). No CEU das Artes, a programação começa pela manhã, com “A ponte quebrada”, às 9h30, e “A Banda dos Bichos”, às 10 horas, ambas de Santa Bárbara d’Oeste e com classificação livre. Às 18 horas, o espaço recebe “Sentimentos Além do Esquecimento”, do Grupo Levitar de Teatro, de Limeira, com classificação de 14 anos. No Teatro Municipal Manoel Lyra, às 20 horas, será apresentado “Sereia Sem Mar”, de Jaque Ramirez, de Campinas, com classificação livre. A montagem reúne teatro, dança, circo, música, arte drag, sombras e projeções.

Considerada uma das importantes mostras de teatro do interior do Estado de São Paulo, a Cena Bárbara nasceu com a proposta de celebrar a produção teatral e estreitar os laços entre arte e comunidade. Ao longo de nove dias, a 11ª edição reúne 24 apresentações e atividades de grupos de Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Piracicaba, Campinas, Limeira, São Paulo, São Sebastião e Rio de Janeiro.

Todas as apresentações são gratuitas. Nos espaços fechados — Teatro Municipal Manoel Lyra, CEU das Artes e Espaço Arte-Móvel —, sujeitos à lotação, os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada apresentação. A organização também disponibiliza acessibilidade em Libras. Para solicitar o serviço, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99955-3099 e informar o nome da peça que deseja assistir.

A 11ª Mostra de Teatro Cena Bárbara é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da Cia Arte-Móvel, com gestão cultural dos Amigos da Cultura Barbarense e idealização do Grupo Di Atus.

25/9 (SEXTA-FEIRA)

CEU DAS ARTES

19h – O Rinoceronte | Cia Paquiderme | São Paulo/SP | Classificação: 12 anos

Sinopse: Você perceberia o momento em que deixa de pensar por si mesmo? Em uma cidade onde os moradores começam a se transformar, a população cede gradualmente à força bruta e ao conformismo de manada. Em meio ao caos, Bérenger, interpretada por uma atriz nesta montagem, torna-se a última pessoa a resistir e defender sua humanidade. A montagem convida a uma pergunta que permanece radicalmente contemporânea: o que estamos dispostos a preservar de nossa humanidade quando a unanimidade se torna a regra?

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

21h – Uma Questão de Tempo | NuCCa – Núcleo de Criação Cênica | Campinas/SP | Classificação: 14 anos

Sinopse: “Uma Questão de Tempo” é um espetáculo popular urbano, que utiliza meias máscaras expressivas, música, movimentos e bom humor para contar a aventura de Aparecida Verdade, Pacato Sereno, Assunta Segredo e Prudêncio Ventura, quatro pessoas amigas na juventude, que se reencontram depois de muito tempo no enterro do saudoso companheiro: Esperantino Futuro. Intrigados com um bilhete sem sentido deixado por ele, buscam pistas que revelem o que, de fato, pode ter acontecido.

26/9 (SÁBADO)

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

18h – Para as Prostitutas da Minha Infância – As cartas que nunca escrevi | Corpo Santo Teatro | Campinas/SP | Classificação: 16 anos

Sinopse: A peça parte de um gesto radical do próprio criador: colocar-se em cena não como personagem fixo, mas como narrador-investigador de suas próprias memórias. A partir da ideia de uma caixa de cartas recebida em uma noite qualquer, Douglas constrói um percurso que tensiona verdade e fabulação. Cartas divididas por cores, nomes e silêncios tornam-se material dramatúrgico e dispositivo cênico. O projeto partiu da escrita do livro homônimo que revelou a necessidade de transbordar para o teatro.

TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA

20h – Rendas | Coletivo Mangueira | Campinas/SP | Classificação: 12 anos

“Rendas” entrelaça histórias reais de 15 mulheres rendeiras na figura de Maria, filha de mãe rendeira e pai pescador. Enquanto ela compartilha memórias de infância, amor, abandono, maternidade e trabalho, as intérpretes transformam seus relatos em dança, ao som de músicas nordestinas. Sensível e emocionante, o espetáculo aproxima o público da cultura brasileira, valoriza as mulheres que preservam a renda de bilro e alerta para o risco de desaparecimento desse patrimônio cultural imaterial.

27/9 (DOMINGO)

CEU DAS ARTES

9h30 – A ponte quebrada | Cia Luzes e Lendas | Santa Bárbara d’Oeste/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Considerada um clássico do Teatro de Sombras, “A Ponte Quebrada”, de François Dominique Séraphin, acontece sobre uma ponte onde um viajante fica impossibilitado de continuar seu caminho pelo estado dessa ponte e passa a conversar com um menino que está do outro lado dessa ponte. Na conversa o menino zomba do viajante, e o viajante tem uma atitude inusitada assim que consegue atravessar para a outra margem do rio com o auxílio de um barqueiro.

10h – A Banda dos Bichos | Trupe Dona Formiga | Santa Bárbara d’Oeste/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Quatro animais, cansados de uma vida de exploração e maus-tratos, decidem fugir em busca de liberdade e de um novo destino. Juntos, o Jumento, o Cachorro, a Galinha e a Gata descobrem a força da amizade, da união e do trabalho coletivo. A “A Banda dos Bichos” é um espetáculo musical divertido e emocionante para toda a família.

18h – Sentimentos Além do Esquecimento | Grupo Levitar de Teatro | Limeira/SP | Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma envolvente reflexão que nos mergulha no complexo tecido das relações familiares, da passagem inexorável do tempo e da comovente luta contra as memórias que se esvaem. A história acompanha um filho que retorna à sua mãe. Seu diálogos, despertado pelos objetos antigos da velha casa, revela uma incansável e delicada batalha contra a perda das lembranças, que se alternam entre momentos de lucidez e de escuridão.

TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA

20h – Sereia Sem Mar | Jaque Ramirez | Campinas/SP | Classificação: Livre

Sinopse: “Sereia sem Mar” conta a história de uma sereia capturada e transformada em atração de um antigo freak show. Em um universo fantástico habitado por criaturas extraordinárias, o espetáculo reúne arte drag, teatro, dança, circo, música, sombras e projeções para construir uma experiência de forte impacto visual sobre pertencimento, diferença, liberdade e transformação.

ENDEREÇOS

Teatro Municipal Manoel Lyra

Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Espaço Arte-Móvel

Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Praça Central

Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP

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