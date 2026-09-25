Parque Ecológico tem entrada gratuita para moradores de Americana neste fim de semana

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Os moradores de Americana poderão visitar de forma gratuita o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana neste último fim de semana do mês, dias 26 e 27 de setembro (sábado e domingo). A iniciativa ocorre mensalmente e promove o lazer, o contato com a natureza e a educação ambiental. O Zoo fica aberto ao público das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h, e está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, no bairro Jardim Ipiranga. O estacionamento é gratuito.

Para ter direito ao benefício, os moradores devem apresentar comprovante de endereço recente em seu nome e um documento oficial com foto. No caso de menores de 18 anos ou dependentes, é necessário comprovar o grau de parentesco com o titular da conta.

“O Parque Ecológico é um ambiente propício para o lazer e a conscientização ambiental dos visitantes. Os moradores da cidade terão uma ótima oportunidade, e gratuita, para passar um fim de semana de qualidade, em contato com a natureza”, disse a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“A Prefeitura de Americana investe em educação ambiental, ciência e lazer. O Parque Ecológico reúne todas essas vertentes e está de portas abertas para receber os munícipes”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O Parque Ecológico abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, distribuídos em mais de 100 espécies. Dessas, cerca de 80% são da fauna brasileira. Com uma extensão de 120 mil metros quadrados, o espaço também realiza um trabalho de conservação de espécies ameaçadas de extinção.

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