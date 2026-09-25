Burnout dispara 296% no Brasil

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Ao longo de 25 anos de experiência, a psicóloga, psicanalista e escritora Fabiana Ratti percebeu a reincidência de pacientes com queixas relacionadas à sobrecarga e à desvalorização no ambiente de trabalho. Episódios de burnout, depressão e ansiedade se tornaram comuns no divã, um reflexo da realidade nas empresas brasileiras. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social e do INSS, transtornos psicológicos como esses estão entre as principais causas de afastamento de profissionais, com um aumento de 493% nos registros de esgotamento entre 2021 e 2024.

Essa conjuntura, acompanhada de perto no consultório, revelou que o caminho para manter a saúde mental na construção de carreira vai além dos discursos motivacionais. No livro Café com Freud e Lacan – Liderança e laços afetivos e políticos no cotidiano e no mercado de trabalho, a também mestra em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) evidencia que, para criar uma trajetória de sucesso rumo à liderança de forma equilibrada, é necessário voltar o olhar para si, entender as próprias emoções, ressignificar o passado e avançar com mais amadurecimento para o futuro.

As 172 páginas traduzem conceitos de Sigmund Freud (1856-1939) e Jacques Lacan (1901-1981) com o objetivo de relacioná-los aos desafios do mercado. Com o uso de exemplos cotidianos para conectar a teoria com o mundo empresarial, a obra também apresenta ferramentas práticas para superar alguns dos principais problemas do universo corporativo contemporâneo.

O coração é inteligente. Ele possui uma sabedoria que, se bem ouvida e direcionada, pode levar o sujeito a ter menos estresse, dissabores, burnouts e depressões.

(Café com Freud e Lacan p. 26)

Dividida em cinco capítulos, a obra aborda conceitos como identificação, desejo e pulsão de vida. A primeira parte destrincha o narcisismo e conecta o termo com o modo “piloto automático”. Segundo a autora, muitas pessoas estão centradas em si e, portanto, têm dificuldade de considerar a singularidade de cada situação. Já a seção intitulada “Política das Relações” discute o investimento psíquico direcionado ao posicionamento e a importância de manter alianças para construir relações e ampliar possibilidades no ambiente profissional.

Ao explorar o lado emocional na construção de identidade e reputação no trabalho, Fabiana Ratti expressa como o inconsciente impacta as decisões e relações nesses ambientes. O olhar da psicóloga em Café com Freud e Lacan busca ampliar a discussão sobre o universo corporativo ao mostrar como o cuidado com a saúde mental se relaciona à trajetória profissional e à preparação de futuros líderes para as complexidades da função.

FICHA TÉCNICA

Título: Café com Freud e Lacan

Subtítulo: Liderança e laços afetivos e políticos no cotidiano e no mercado de trabalho

Autor: Fabiana Ratti

Editora: Unbewusste Ltda

ISBN: 9786500955408

Páginas: 172

Preço: R$ 58,48 (físico) | R$ 28 (e-book)

Onde comprar: Amazon (e-book) e Clube de Autores (físico)

Sobre a autora: Fabiana Ratti é psicóloga e mestra em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), atua há mais de 25 anos no campo da Psicanálise e tem especialidade na criação de redes de atendimento em saúde mental com abordagens inovadoras e humanizadas. É autora do livro “Inibição Melancólica: Um Estudo Psicanalítico sobre a Dor de Existir (2016)”, além da coleção “Café com Freud”, que conta com quatro publicações, e “Clínica e Supervisão – Táticas e Estratégias Psicanalíticas” (2025), publicadas pela Editora Unbewusste. Também é professora, palestrante e diretora da Clínica de Psicanálise Unbewusste.

Instagram: @psicanalistafabianaratti

Site: www.fabianaratti.com

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