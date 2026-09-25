Saúde de Americana reúne mais de 200 profissionais em capacitação de imunização

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Mais de 200 profissionais de saúde participaram, nesta quarta (23) e quinta-feira (24), da 4ª Capacitação Municipal de Imunização de Americana, realizada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde no auditório da Faculdade de Americana (FAM). O encontro teve como objetivo proporcionar momentos de atualização, aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do trabalho em equipe.

Ao todo, a capacitação reuniu 247 profissionais de Americana e cidades da região, incluindo equipes de UBSs e ESFs, do SAE/CTA (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia e Centro de Testagem e Aconselhamento), da Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD), do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, dos hospitais Unimed, São Lucas e São Francisco, das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Dona Rosa e Dr. Carlos Gomes Ramos (São José), do PA Zanaga e de clínicas particulares de vacinação.

A atividade contou com palestras de especialistas na área, que compartilharam seus conhecimentos e experiências sobre temas que fazem parte da rotina das instituições e que exigem conhecimento técnico e segurança nas condutas. O médico veterinário e Diretor Técnico de Saúde I do Programa de Controle da Raiva do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) XVII Campinas, João Fred, abordou o assunto “Profilaxia Antirrábica”. Já a interlocutora de imunização do GVE XVII Campinas, Sara Rosa Silva Rolim Santos, falou sobre “Imunobiológicos Especiais – RIE/CRIE”.

“É muito especial poder reunir novamente tantos profissionais que, de diferentes formas, estão envolvidos com a imunização em nosso município. A imunização é uma área dinâmica e exige conhecimento, responsabilidade e constante atualização para que possa ser oferecido à população um atendimento cada vez mais seguro e qualificado. Agradecemos a participação de todos em mais uma edição da nossa capacitação, bem como a contribuição dos nossos palestrantes que enriqueceram esse momento”, comentou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, Carla Brito.

“Momentos como este são fundamentais para fortalecer a nossa rede de saúde. A imunização exige atualização, responsabilidade e integração entre os diferentes profissionais e serviços. Reunir mais de 200 trabalhadores, de Americana e da região, demonstra o compromisso das equipes com a qualificação do atendimento e, principalmente, com a proteção da nossa população. É uma oportunidade importante para compartilhar conhecimentos, alinhar condutas e aprimorar cada vez mais o trabalho desenvolvido pela Vigilância em Saúde e por toda a rede”, destacou o diretor da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizetti Borges.

A abertura da capacitação contou também com a presença do presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi.

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