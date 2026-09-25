Alunos do Dom Bosco participam de sessão simulada do Câmara Jovem

Alunos do 8ºano do Colégio Dom Bosco participam de sessão simulada do projeto Câmara Jovem

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Cerca de setenta alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Salesiano Dom Bosco, da região da Vila Santa Catarina, participaram da etapa da sessão simulada do projeto educacional “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana, realizada nesta quarta-feira (23) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

Ainda na escola, os alunos participaram de discussões de caráter interdisciplinar e atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário. Além disso, receberem o apoio dos coordenadores, professores e assessores da Câmara para a realização de várias etapas do projeto, como pesquisas e elaboração das proposituras.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo.

No plenário, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Rubens Daniel Mosqueiro Santos (presidente), Matheus da Cunha Corrêa Bergamo (primeiro secretário) e Sofia Nanuncio Cortezia (segunda secretária). Foram discutidos dois projetos de lei, dois requerimentos e duas indicações. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

O segundo secretário da Câmara Municipal de Americana, vereador Lucas Leoncine (PL), utilizou a palavra para explicar detalhes da atuação dos vereadores. “Comecei minha vida na política na época do grêmio estudantil, foi naquele momento que percebi a importância da política na transformação da nossa cidade e sociedade. É importante que vocês continuem interessados por esses temas abordados hoje e que no futuro sejam grandes representantes da população”, disse.

O vice-presidente da Casa, vereador Thiago Brochi (PL), destacou a relevância da juventude na política. “Vocês abordaram temas importantes para a cidade de Americana. É fundamental que todos continuem observando os problemas e ajudando a propor soluções, só assim conseguiremos garantir o bem-estar da população”, comentou.

Jean Mizzoni (Agir) também utilizou da palavra enaltecendo a atitude dos estudantes em estudar e manterem-se atualizados sobre as necessidades da população. “É muito interessante acompanhar o debate aqui apresentado, muitos pontos que necessitam de atenção foram abordados, isso demonstra a importância da atuação dos jovens como agentes transformadores”, concluiu.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

– Projeto de lei dos vereadores Cecília, José Guilherme, Manuela, Maria Chiarandam Miguel e Sofia estabelecendo medidas para a limpeza, manutenção, proteção e monitoramento do Ribeirão Quilombo no município de Americana, bem como a instalação de ecobarreiras para a retenção de resíduos sólidos, foi aprovado por dezessete votos favoráveis e um contrário.

– Projeto de lei dos vereadores Isabela, Julia Araujo, Julia Marques, Lorena Hoff, Maria Clara e Maria Eduarda que determina a implementação de treinamentos de incêndio fuga e primeiros socorros para todos os estudantes e profissionais da educação de todos os colégios da cidade de Americana, foi aprovado por unanimidade.

– Requerimento dos vereadores Beatriz, Davi, Isaac, Leonardo, Lorenzo, Matheus e Pedro pedindo informações ao DAE e à prefeitura sobre o cronograma de obras, saneamento e infraestrutura na região da Praia dos Namorados, foi aprovado por dez votos favoráveis e oito contrários.

– Requerimento de autoria dos vereadores Arthur, João Vitor, Lucas, Maria Antônia, Matheus e Vinícius, solicitando a revitalização e preservação do Córrego Bertini, foi aprovado por unanimidade.

– Indicação de autoria dos vereadores Enzo, Gabriel, Henrique, Lucas Fernandes, João Paulo, Pedro Cunha e Pedro Henrique, sugerindo a realização de vistorias e melhorias na infraestrutura física, na acessibilidade e nas ferramentas digitais das escolas da Rede Municipal de Ensino de Americana, foi aprovado por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Levi Samuel dos Santos, sugerindo ao Poder Executivo a implantação do “Projeto de Descarte Consciente Escolar”, nas instituições de ensino municipais, bem como serviços emergenciais de pavimentação asfáltica e infraestrutura viária, foi aprovado por unanimidade.

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