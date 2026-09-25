Prova de Vida do INSS e Integração Eleitoral

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1. Como é feita a Prova de Vida normalmente?

A Prova de Vida é realizada de forma automática pelo INSS por meio do cruzamento de informações em bases de dados públicas e governamentais.

O sistema verifica registros como atendimentos nas Agências da Previdência Social, atualizações no CadÚnico, emissão de documentos, remunerações no CNIS, operações de empréstimo consignado com biometria e eventos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O próprio Estado busca atestar a vivacidade do cidadão, convocando-o apenas quando não há registros em nenhuma base.

Além disso, permanece facultado ao beneficiário realizar o procedimento presencialmente na instituição financeira onde recebe o benefício, caso deseje.

2. O beneficiário que votar nas eleições precisa monitorar algum status no Meu INSS ou a atualização ocorre de forma automática?

A atualização ocorre de forma 100% automática. Responsável por identificar a vivacidade do cidadão de forma proativa, o INSS cruza as informações diretamente com a base do TSE.

Como os eventos da Justiça Eleitoral possuem elevado grau de confiabilidade, o sistema valida a Prova de Vida com segurança, sem exigir que o segurado monitore prazos ou faça solicitações no aplicativo.

3. Qual é a orientação para eleitores com mais de 70 anos que optarem por não votar? Como o voto é facultativo para essa faixa etária, de que maneira esses aposentados e pensionistas devem proceder para manter a Prova de Vida em dia?

Esses eleitores não precisam se preocupar. Como o voto é apenas uma das bases consultadas, o INSS continuará cruzando informações para saber se o segurado está vivo por meio de outras interações, como presença em perícias médicas ou consultas da rede pública, vacinação, emissão de documentos e operações com empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

O beneficiário só é convocado a regularizar a situação se o sistema não encontrar movimentação em nenhuma fonte oficial de dados. Se preferir, ele também pode realizar o procedimento no banco onde recebe o pagamento.

4. A justificativa eleitoral também serve como comprovação de vida? O eleitor que não comparecer à urna, mas fizer a justificativa de ausência no dia do pleito, terá essa ação contabilizada pelo INSS?

Sim, a justificativa eleitoral serve como comprovação de vida. O INSS considera três tipos de eventos da base do TSE para atualizar o cadastro: a presença física na votação, a justificativa formal de ausência e as atualizações cadastrais realizadas junto à Justiça Eleitoral.

Todas essas ações são contabilizadas no cruzamento automatizado.

5. O que fazer se o segurado receber uma notificação de pendência mesmo após ter votado?

Como os dados de participação eleitoral são transmitidos diretamente do TSE para o INSS, a ocorrência de notificações para quem votou é extremamente improvável.

Caso haja alguma comunicação eventual, não há motivo para alarme: o segurado pode realizar a Prova de Vida normalmente na instituição financeira onde recebe o benefício ou pelo Meu INSS, por meio do serviço “Prova de Vida”, no qual a biometria facial é capturada.

Vale destacar que não é preciso ir a uma agência do INSS para realizar o procedimento.

6. Se a pessoa não receber mensagem ou notificação alertando da necessidade de fazer a Prova de Vida, como pode ter certeza de que a Prova de Vida foi realizada automaticamente?

Basta acessar o Meu INSS. A consulta é feita por meio do serviço “Prova de Vida”. Se a situação estiver regularizada, a data da última prova de vida aparecerá.

A verificação também pode ser realizada pela Central de Teleatendimento 135, de segunda à sábado, das 7h às 22h.

7. Como os beneficiários do INSS estão sendo avisados que precisam fazer a Prova de Vida?

O banco pagador do benefício envia notificação bancária (pelo aplicativo do banco ou extrato bancário). Os beneficiários também são avisados por meio de mensagem de WhatsApp enviada diretamente pelo Governo do Brasil.

8. Como saber que a mensagem é verdadeira e segura?

A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada (selo de conta verificada) da conta do Governo do Brasil no WhatsApp e, também, pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na Caixa Postal do aplicativo gov.br.

9. O INSS liga para os cidadãos ou vai à casa das pessoas para avisar que o benefício vai ser suspenso por falta de Prova de Vida?

Não. O INSS não liga nem vai à residência dos beneficiários para tratar sobre a Prova de Vida e pedir dados pessoais ou qualquer tipo de pagamento.

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