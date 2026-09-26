Pernas à mostra: Tratamentos para a região aumentam na primavera

Pernas à mostra: com altas temperaturas, tratamentos para a região aumentam na primavera

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Com a chegada da primavera e a elevação das temperaturas, vestidos, saias, shorts e roupas de banho voltam ao guarda-roupa, tornando as pernas uma das regiões que mais chamam a atenção. Esse movimento costuma ser acompanhado por um aumento na procura por tratamentos estéticos voltados ao contorno corporal e à melhora da pele, incluindo procedimentos para gordura localizada, flacidez, varizes e definição anatômica. Entre as opções mais procuradas estão técnicas como a LegDefinition, que busca maior definição dos joelhos e das pernas. “As pessoas andam muito mais com o joelho de fora do que com o umbigo. Então, por que é aceitável fazer uma lipo de abdômen, mas ainda não é tão difundido e tão disseminado uma lipo de joelho?”, questiona o Dr. Rafael Erthal, cirurgião plástico criador da LegDefinition.

O médico explica que, na técnica, a proposta é trabalhar o contorno das pernas de maneira estratégica, respeitando a anatomia e as características individuais de cada paciente. Para isso, a cirurgia remove a gordura localizada de maneira precisa e segura ao mesmo tempo em que busca melhorar o contorno e a definição das pernas. “Na LegDefinition, utilizamos tecnologias de última geração para remover a gordura com extrema precisão enquanto aplicamos conceitos de luz e sombra para definir a musculatura que estava ‘escondida'”, explica o cirurgião plástico. Ele acrescenta que, por meio da utilização de tecnologias, é possível reduzir o trauma aos tecidos e tornar o pós-operatório mais tranquilo.

No campo das cirurgias plásticas, a cruroplastia (ou lifting de coxas) também é buscada. “Esse é um procedimento cirúrgico que visa melhorar a aparência da parte interna das coxas, comumente realizado em pacientes que sofreram perda de peso substancial ou que apresentam flacidez na região devido ao envelhecimento”, diz o Dr. Carlos Manfrim, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A busca pelo tratamento tem crescido em virtude do sucesso das canetas emagrecedoras, que promovem grande emagrecimento, mas também deixam uma considerável flacidez de pele. “A cirurgia consiste na remoção do excesso de pele e gordura, resultando em coxas com um contorno mais suave e definido. A cicatriz é colocada de maneira estratégica, geralmente em áreas discretas, garantindo que o paciente tenha uma recuperação rápida e resultados duradouros. A cruroplastia pode ser combinada com outros procedimentos para uma abordagem mais global de contorno corporal”, diz o Dr. Carlos.

Outro tratamento que faz sucesso é o das varizes, que hoje já podem ser tratadas no consultório médico. “Esse modelo de abordagem permite tratar desde microvarizes e vasinhos aparentes até varizes mais internas, muitas vezes responsáveis por sintomas como dor, inchaço, sensação de peso e cansaço nas pernas. Para isso, procedimentos modernos e minimamente invasivos ganharam protagonismo, como ClaCs, Clafs, laser endovenoso e a técnica ATTA, que oferecem alta eficácia, segurança e rápida recuperação”, diz. De forma geral, o ClaCs combina laser transdérmico com aplicação de substâncias esclerosantes, sendo especialmente indicado para microvarizes e vasinhos mais delicados, com excelente resultado estético, segundo a cirurgiã vascular. “Já o Clafs utiliza espuma esclerosante guiada por ultrassom, permitindo tratar varizes mais profundas e internas com precisão, sem a necessidade de cirurgia”, destaca. “O laser endovenoso, por sua vez, é indicado para veias de maior calibre. A técnica promove o fechamento da veia doente por meio de energia térmica aplicada internamente, preservando a circulação saudável ao redor. Já a técnica ATTA atua na remoção seletiva de veias varicosas por microacessos, com mínimo trauma aos tecidos, favorecendo recuperação rápida e resultados mais naturais”, esclarece A Dra. Aline.

Para uma pele altamente hidratada e sem manchas escuras e pontos pretos semelhantes a sementes de morango, um procedimento muito feito é hidrodermoabrasão. “Muitas pessoas apelidaram essa alteração como ‘pernas de morango’, pois ela exemplifica o termo médico, que é queratose pilar. Trata-se na verdade de poros abertos contendo óleo, sujeira ou bactérias, que surgem geralmente após a depilação”, afirma o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). “Embora inofensivas, as pernas de morango são, infelizmente, muito comuns e desagradáveis esteticamente. Mas elas são fáceis de se prevenir e também são tratáveis”, completa o médico. Uma das formas menos agressivas de tratamento é o Hydrabody, versão corporal recém-chegado ao Brasil da hidrodermoabrasão do equipamento Hydrafacial. “Ele traz o mesmo sistema Vortex-Fusion®️ presente nas ponteiras faciais. O design espiral exclusivo da tecnologia é capaz de gerar um efeito de vórtice que, combinado à tecnologia de sucção a vácuo do equipamento, consegue expelir e remover facilmente as impurezas da pele enquanto fornece soluções hidratantes e nutritivas”, explica o médico. “Além de limpar, Hydrabody conta com boosters como o Britenol para amenizar e melhorar as pigmentações por conta da inflamação, ou Dermabiulder para infusão de vitamina C, hidratação intensiva e melhora da qualidade da pele”, explica o Dr. Renato.

Para o tratamento da celulite, flacidez e gordura, de maneira não invasiva, o procedimento Onda Cool Waves pode ser indicado, segundo a Dra. Flávia Brasileiro, dermatologista membro da SBD. “Ele libera uma energia de onda curta com profundidade de 0,8 a 2 cm e que aquece a profundidade do subcutâneo, ou seja, a gordura, até 60 graus, que é uma temperatura capaz de fazer lipólise, ou seja, quebra das células de gordura de uma maneira definitiva. Esse calor é mais intenso na região da gordura, porém ele sobe e se reflete na pele. E ele seria o suficiente para causar lesões de queimadura na pele. Por isso, a ponteira que entrega essa energia também é resfriada em torno de menos 5 graus, fazendo um resfriamento que serve como uma proteção da pele contra queimaduras. O calor, ao subir para a pele, tem capacidade de promover estímulo de colágeno. Então, é um tratamento que age na gordura localizada e na flacidez”, diz a Dra. Flávia Brasileiro. “Outros aparelhos que também estão muito em voga para tratamento de gordura localizada são o Morpheus, uma radiofrequência microagulhada; e as ponteiras Tite, do Bodytite (plataforma completa do Morpheus); além do Endolaser, porém já saem da categoria de procedimentos não invasivos”, finaliza a Dra. Flávia Brasileiro.

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