A vereadora Talitha De Nadai (PDT) se reuniu na segunda-feira (14) com a gerente da unidade da Estratégia de Saúde da Família do Jardim Brasil, Regiane Zermiano Bolzan, para conhecer as ações voltadas ao atendimento em saúde à população.

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A parlamentar acompanhou ainda uma reunião do grupo “Mentes em Sintonia”, coordenado pela psicóloga da unidade, Sandy Diniz dos Santos.

Durante a visita, Talitha destacou a importância de ações que promovam o cuidado com a saúde mental dentro da atenção básica.

Talitha fala

“Foi muito importante conhecer de perto esse trabalho e acompanhar uma reunião que trata de um tema tão necessário como a saúde mental. A atenção básica tem um papel fundamental não apenas no cuidado físico, mas também no acolhimento e na prevenção. Esses encontros criam um espaço para as pessoas serem ouvidas, compartilharem experiências e receberem orientação”, afirmou.

Segundo a parlamentar é importante acompanhar o trabalho realizado nas unidades de saúde e manter o contato direto com profissionais e moradores. “Como vereadora, acho importante estar presente nos bairros, conhecer a realidade das unidades e ouvir tanto os profissionais quanto a população. É dessa forma que conseguimos entender as necessidades e buscar melhorias para os serviços oferecidos à nossa cidade”, completou.

Jacira Chávare cobra avanço em projeto para travessia segura na Avenida do Compositor

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações atualizadas sobre as medidas adotadas pela prefeitura para garantir mais segurança e acessibilidade aos pedestres na Avenida do Compositor, no bairro Residencial Jaguari.

Segundo a parlamentar, moradores da região têm relatado dificuldades para atravessar a avenida com segurança, especialmente nas proximidades do Delta Supermercados, onde a ausência de acessos adequados aumenta a preocupação para quem precisa circular pelo local. “Estamos cobrando uma atualização porque a própria prefeitura informou anteriormente que iria desenvolver um projeto para melhorar as condições de travessia na avenida. Agora queremos saber o que avançou desde então e quais são os próximos passos para que os moradores tenham mais segurança e acessibilidade no local”, afirma Jacira.

No requerimento, a autora questiona quais providências foram efetivamente adotadas desde a resposta encaminhada em junho; se o projeto anunciado pela prefeitura já foi elaborado; e informações sobre os pontos contemplados e uma cópia do projeto.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (29). Se aprovado será encaminhado ao poder executivo para resposta.

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