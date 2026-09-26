Governador Tarcísio declara apoio e pede voto para Franco Sardelli na região

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Em vídeo, o governador e candidato à reeleição destaca a importância de ter deputados preparados na Assembleia Legislativa

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou apoio à candidatura de Franco Sardelli (PL) a deputado estadual. Em mensagem, Tarcísio afirmou que contará com o candidato na Assembleia Legislativa para ajudar a impulsionar o Estado.

“Vocês sabem que ninguém faz nada sozinho. A gente vai precisar de apoio na nossa Assembleia Legislativa”, disse o governador.

Tarcísio destacou a presença de Franco em diferentes regiões paulistas. “Vocês já conhecem o Franco Sardelli, que atua em Americana, atua em toda a Região Metropolitana de Campinas e em todo o Estado de São Paulo.”

Ao concluir a mensagem, o governador reforçou o apoio: “A gente conta com ele na Assembleia Legislativa para fazer a diferença, para nos ajudar a dar esse impulso no nosso estado.”

Franco Sardelli também manifestou apoio à reeleição de Tarcísio. “O governador Tarcísio de Freitas é o melhor governador que o Estado de São Paulo já viu e vai ser reeleito no primeiro turno. Contamos com o apoio de vocês”, afirmou.

No primeiro turno das eleições de 2026, que acontece no domingo, dia 04 de outubro, o eleitorado fará seis escolhas: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

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