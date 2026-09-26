Enquete sobre as eleições feita nos perfis do NM mostra que 60% dos respondentes já definiram voto- mas com números mais altos para presidente da República e governador. Foram mais de 230 pessoas respondendo a enquete nos grupos do whatsapp do site.

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O maior dilema ainda é pra deputado, mas nem tão alto, ainda é pra deputado federal e estadual. O número para deputado federal é de 9,4% e estadual de 8,3%.

Eleições presidente mais definida

A enquete mostra que menos de 5% ainda não decidiram o voto para presidente e cerca de 3% vão esperar a reta final para definir o voto para governador.

10% não vai votar

A enquete ainda mostra que 10% dos respondentes afirmaram que não pretendem ir votar no dia 4 de outubro.

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