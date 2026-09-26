The Voice Brasil estreia neste domingo (27) com apresentações emocionantes e a volta de ex-participantes como Diamantes

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O The Voice Brasil estreia nova temporada neste domingo (27), às 18h (de Brasília), no Disney+ e no SBT, com apresentações emocionantes, novas vozes e uma grande novidade: a volta de ex-participantes ao palco em uma função inédita. Sob o comando de Tiago Leifert e Gaby Cabrini nos bastidores, a competição reúne Matheus & Kauan, Lauana Prado, Paulo Ricardo e Diogo Nogueira como técnicos.

Entre as principais novidades estão os Diamantes, quatro ex-participantes retornam ao programa em uma nova função. Sem saber quem está cantando, os técnicos poderão virar suas cadeiras para eles nas Audições às Cegas. Quando isso acontece, a identidade é revelada e o participante escolhe qual time irá integrar.

Os Diamantes não disputam o prêmio principal. A partir da escolha, eles passam a atuar como padrinhos, acompanhando os participantes, dando conselhos e ajudando na trajetória ao longo da temporada. Caso nenhuma cadeira vire, o Diamante deixa a competição. Na grande final, o representante do time vencedor recebe R$ 50 mil.

As Audições às Cegas também contam com outra ferramenta de estratégia: o Bloqueio. Cada técnico poderá impedir, por até duas vezes, que um dos adversários leve determinada voz para seu time, tornando a escolha dos participantes ainda mais disputada.

Nas Batalhas, a novidade é o “Peguei”. Quando um participante não for escolhido pelo próprio técnico, outro poderá salvá-lo e levá-lo para seu time, mantendo a voz na competição. Cada técnico terá direito a usar o recurso duas vezes durante essa etapa.

A edição 2026 reúne diferentes vertentes da música brasileira em um mesmo palco. Lauana Prado chega ao programa depois de ter participado da primeira edição do The Voice Brasil, agora em uma nova posição, como técnica. Paulo Ricardo representa o rock nacional, enquanto Diogo Nogueira leva ao reality a força do samba. Matheus & Kauan completam o time com a experiência da música sertaneja.

Produzido pela Formata, com direção artística e coprodução de Boninho, o programa mantém a parceria entre Disney+ e SBT, com exibição na TV aberta e transmissão simultânea no streaming.

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