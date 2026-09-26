Esther Moraes e Pedro Tourinho participam de encontro em Americana

Esther Moraes e Pedro Tourinho participam de encontro com representantes da cultura, dança e hip-hop em Americana

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Americana recebeu um encontro que reuniu representantes da cultura, da dança e do movimento hip-hop para uma conversa sobre as demandas e desafios enfrentados pelo setor. A atividade contou com a participação de Esther Moraes, candidata a deputada estadual, e Pedro Tourinho, candidato a deputado federal.

O encontro aproximou os candidatos de artistas, produtores culturais, dançarinos e integrantes do movimento hip-hop, que apresentaram experiências e demandas relacionadas à cultura e às políticas públicas para o setor.

Também participaram da atividade o ex-vereador Moacir Romero e o ex-secretário municipal de Educação Herbie Carlini, além de representantes e integrantes da comunidade cultural de Americana.

A agenda também marcou uma aproximação de Pedro Tourinho com a cidade. O candidato já teve atuação como deputado federal, após assumir o mandato como suplente em julho de 2024 e permanecer no cargo até novembro daquele ano.

Durante o período em que exerceu o mandato, Tourinho participou de articulações relacionadas a demandas de Americana na área da saúde, incluindo, segundo informações apresentadas no encontro, a ampliação do custeio federal destinado às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a destinação de uma ambulância e a articulação para a construção de um CAPS Adulto no município.

A trajetória também foi mencionada como parte do diálogo com lideranças e representantes locais, reforçando a importância de estabelecer relações com pessoas que conheçam as demandas da cidade e possam atuar na articulação de recursos e políticas públicas.

Além das questões relacionadas à saúde, o encontro teve como principal pauta a cultura, com atenção especial à dança e ao hip-hop. Os participantes discutiram a necessidade de valorização dos artistas, fortalecimento dos coletivos culturais e ampliação das oportunidades para quem atua no segmento.

A reunião contou com a participação de diferentes gerações e representantes da cena cultural de Americana, em um momento de escuta e troca de experiências sobre os desafios enfrentados por artistas e produtores culturais.

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