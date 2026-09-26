Morador reclama de dificuldade de acesso na vila Soma

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Um morador da Vila Soma em Sumaré reclamou da dificuldade de veículos maiores entrarem certas ruas do bairro. O vídeo que ele enviou pra reportagem mostra uma ambulância de 192 SAMU não conseguindo entrar para fazer um resgate.

Jean Silva disse que a situação está complicada por conta das chuvas deste mês e que fica bem difícil para os moradores conseguirem circular, em especial mais velhos e crianças.

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