PAT de Americana disponibiliza 126 vagas de emprego

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PAT de Americana disponibiliza 126 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 126 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

 

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

 

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

 

VAGAS DE EMPREGO

 

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

 

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

 

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 40

 

Operador de Centro de Usinagem – Com Experiência 1

 

Porteiro – Com Experiência 1

 

Subgerente de Loja – Com Experiência 1

 

Auxiliar de Logística Temporário – Sem Experiência 20

 

Auxiliar de Manutenção Predial – Sem Experiência 1

 

Empregado Doméstico em Serviços Gerais – Com Experiência 1

 

Mecânico de Injeção Eletrônica – Sem Experiência 1

 

VAGAS DE ESTÁGIO

 

Estágio em Administração 6

 

Estágio em Educação Física 1

 

Estágio em Engenharias 3

 

Estágio em Farmácia/ Química 1

 

Estágio em Veterinária 4

 

Estágio para Ensino Médio 10

 

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

 

Arco Administrativo 15

 

Arco Comércio e Varejo 5

 

Arco Logística 7

 

Arco Produção 5

 

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