Uma espécie de mini floresta de maconha foi encontrada em uma casa no distrito de Nova Veneza em Sumaré este sábado. O trabalho da polícia da região aconteceu depois de informação de inteligência que veio da polícia de Minas Gerais.

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O caso foi registrado na rua Buenos Aíres, Parque das Nações e a ação da 2° Cia 48° BPM-I começou por volta das 11h30.

Histórico Mini Floresta de maconha

Em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, recebemos a informação de que através de um flagrante, tomaram conhecimento que estaria instalada uma estufa destinada ao cultivo de maconha, localizada na Rua Buenos Aires, Parque das Nações (Nova Veneza), Sumaré/SP.

Diante das informações obtidas e da situação de flagrância, esta equipe deslocou-se até o endereço indicado. No local, não havia moradores presentes, sendo necessário transpor o muro do imóvel e, posteriormente, realizar o rompimento de obstáculo, consistente em uma porta localizada no interior da residência, para possibilitar o acesso e a realização da busca.

Durante as diligências no interior do imóvel, foi localizada uma estrutura destinada ao cultivo de Cannabis sativa, caracterizada como estufa, contendo grande quantidade de plantas em cultivo, além de substância vegetal análoga à maconha acondicionada a granel.

Ao todo, foram localizados 62 pés de maconha em cultivo, 44 ramos de maconha e 03 sacos contendo grande quantidade de substância vegetal análoga à maconha a granel.

Durante a realização da busca domiciliar, compareceu ao imóvel A. P. G. D. S., a qual se identificou como proprietária da residência e declarou possuir conhecimento acerca do cultivo existente no local. Diante dos elementos constatados, foi dada voz de prisão à referida.

Os fatos, juntamente com a envolvida e todo o material localizado, foram apresentados à autoridade policial competente, para conhecimento e adoção das providências de polícia judiciária cabíveis, tendo o delegado Alex Sandro de Morais Rodrigues ratificado a prisão e elaborado o BOPCE OM2168, permanecendo A. a disposição da justiça.

APREENSÕES

106 Pés de Maconha (8,034kg)

3 Sacos contendo maconha a granel (1,150kg)

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