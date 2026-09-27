Geração 40+ ganha espaço nos tatames do circuito mundial

Geração 40+ segue em alto nível e ganha espaço nos tatames do circuito mundial

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A vontade de competir não tem prazo de validade. Aos 44 anos, André Galvão volta ao tatame no Pan No-Gi da IBJJF, em Nova Jersey, para disputar a categoria Master 3, peso pesado. O retorno coloca em evidência a força dos atletas 40+ no jiu-jítsu mundial: competidores que seguem treinando, evoluindo e buscando novos desafios depois de uma carreira inteira dedicada à modalidade.

Fundador da Atos Jiu-Jitsu, Galvão chega a essa nova etapa com um dos currículos mais vitoriosos do esporte. Seu palmares inclui: seis títulos mundiais da ADCC, entre eles o ouro duplo de 2011 e quatro títulos consecutivos de superluta, de 2013 a 2019; seis títulos mundiais da IBJJF; dez títulos Pan-Americanos da IBJJF; três títulos do UAEJJF World Pro; e dois títulos europeus da IBJJF.

Entre suas outras conquistas estão o ouro duplo no Campeonato Brasileiro da IBJJF, o título do Campeonato Mundial da CBJJE e vitórias em eventos profissionais como o Berkut 2, em Moscou, e o Ultimate Absolute NYC. Galvão também integra os Hall da Fama da ADCC e da IBJJF. Biografia e palmarès oficial · Linha do tempo de títulos

A última participação de Galvão em uma competição foi a superluta contra Gordon Ryan no ADCC de 2022. Depois de quatro anos dedicados principalmente ao ensino e à preparação de atletas, ele volta a competir com a experiência de quem já viveu alguns dos momentos mais importantes do jiu-jítsu internacional.

“Voltar ao tatame depois de quatro anos sem competir é um desafio que recebo com muita vontade e respeito. O jiu-jítsu me ensinou que força também é continuar, adaptar-se e encontrar novos objetivos. Passei esse período ensinando e ajudando atletas a chegarem ao topo. Agora quero sentir novamente a energia da competição e mostrar que, depois dos 40, ainda há muito para conquistar.”

Sugestão de fala para aprovação de André Galvão antes da publicação.

A participação de Galvão também destaca a importância das categorias Master no circuito mundial. Elas dão espaço para atletas experientes competirem em divisões organizadas por idade, faixa e peso, mantendo vivo o espírito competitivo em diferentes fases da vida. No jiu-jítsu, a trajetória não precisa terminar quando o atleta deixa a categoria adulta: ela pode se renovar com outros objetivos e adversários.

A família Galvão também estará representada por Sarah Galvão, filha de André e um dos nomes em ascensão no jiu-jítsu feminino. Ela está inscrita no Pan No-Gi da IBJJF na categoria adulta, peso médio. A presença dos dois no mesmo campeonato aproxima gerações: de um lado, a experiência de um multicampeão que retorna; do outro, uma atleta da nova geração em plena construção de sua carreira.

O Pan No-Gi da IBJJF será realizado de 2 a 4 de outubro, no Meadowlands Exposition Center, em Secaucus, Nova Jersey. A lista oficial confirma André Galvão na Master 3, peso pesado, e Sarah Galvão na categoria adulta, peso médio. Informações do campeonato · Lista oficial de atletas

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