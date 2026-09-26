Obras na Euclides da Cunha avançam para concretagem

Obras na Rua Euclides da Cunha avançam para concretagem de calçada

Leia Mais notícias da cidade e região

As obras de pavimentação da Rua Euclides da Cunha entraram em uma nova etapa, com a concretagem da calçada.

O investimento é de R$ 1,3 milhão, contemplando cerca de 550 metros de pavimentação.

A obra vai promover a ligação entre bairros importantes da região, como Jardim Paraíso, Acampamento Presbiteriano, Santa Rita, Santa Inês, Eldorado e Vista Alegre. Além do asfalto e de calçadas, o projeto inclui iluminação pública e toda a infraestrutura necessária para ampliar a segurança, a mobilidade e o conforto dos moradores.

A intervenção atende a uma demanda histórica da população e tem como objetivo transformar o dia a dia de quem utiliza a via.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP