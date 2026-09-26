Americana investe R$ 104 milhões em recursos na Saúde

Americana investe R$ 104 milhões em recursos próprios na Saúde no 2º quadrimestre de 2026

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A Prefeitura de Americana destinou R$ 104 milhões em recursos próprios à Saúde no segundo quadrimestre de 2026, garantindo a maior parte do custeio da rede municipal. O valor representa aproximadamente 79% da receita total da pasta no período, que chegou a R$ 131,6 milhões. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (25), durante audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde, realizada no Plenário da Câmara Municipal.

A apresentação, conduzida pelo secretário adjunto de Saúde de Americana, Fábio Joner, e pela diretora financeira e gerente do Fundo Municipal de Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli, reuniu dados sobre atendimentos, programas executados e ações realizadas pelos diversos setores da pasta, bem como a destinação dos recursos financeiros repassados pelos governos federal, estadual e municipal no período analisado. A audiência permite que a população acompanhe como estão sendo aplicados os recursos públicos na área da Saúde, reforçando o compromisso com a transparência e a gestão participativa.

Entre os meses de maio e agosto deste ano, as receitas da Secretaria de Saúde foram compostas por R$ 104,2 milhões em recursos municipais (R$ 207,8 mi no acumulado do ano), R$ 23,1 milhões da União (R$ 47,2 mi no ano), R$ 3,7 milhões do Governo do Estado (R$ 4,7 mi no ano) e R$ 443 mil de emenda parlamentar individual (R$ 542 mil no ano). No total, foram R$ 131,6 milhões em receitas no quadrimestre, alcançando R$ 260,4 mi no acumulado do ano.

As despesas liquidadas no período analisado somaram R$ 138,7 milhões, incluindo gastos com pessoal, insumos, manutenção da estrutura física e tecnológica, serviços conveniados e repasses ao Grupo Chavantes, responsável pela gestão compartilhada do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon e das UPAs Dona Rosa e São José.

“Além de apresentar os números e a nossa produção, este momento permite também mostrar à população, de forma clara e aberta, como a Saúde vem sendo conduzida. A transparência é fundamental para que as pessoas possam acompanhar o trabalho realizado e entender as prioridades da gestão. Esse diálogo com a sociedade também nos ajuda a identificar onde podemos avançar e aprimorar cada vez mais os serviços oferecidos”, destacou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

“Dar transparência às informações é uma forma de fortalecer a relação de confiança com a população. Por isso, o acompanhamento dos recursos e dos resultados precisa ser feito de maneira responsável e acessível. Quando esses dados são apresentados publicamente, permitimos que a sociedade conheça melhor o funcionamento da área e acompanhe de perto as decisões tomadas”, ressaltou a diretora financeira e gerente do Fundo Municipal de Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli.

Produção dos serviços e auditorias

A rede municipal de Saúde de Americana manteve alto volume de atendimentos no 2º quadrimestre de 2026. Nos serviços de baixa complexidade, como atenção básica e urgência/emergência, foram registrados quase 800 mil procedimentos, incluindo consultas, acompanhamentos, exames laboratoriais e tratamentos odontológicos. O acumulado do ano já registra mais de 1,5 milhão de procedimentos.

Na área psicossocial, o município realizou aproximadamente 7,8 mil atendimentos no quadrimestre, somando 19,1 mil no ano. Já nos serviços de média e alta complexidade, a produção também foi expressiva: a atenção ambulatorial especializada somou 648,4 mil procedimentos no quadrimestre e 1,2 milhão no ano, contemplando consultas com especialistas, cirurgias, exames de imagem e terapias.

Nos serviços hospitalares, foram contabilizados 260,5 mil atendimentos ambulatoriais (507,4 mil no ano) e 2.540 internações (5.469 no ano). Os números refletem o empenho do município em garantir acesso integral, desde os cuidados primários até os tratamentos de maior complexidade.

A Secretaria de Saúde ressalta que os números de produção apresentados referentes ao mês de agosto são preliminares e não estavam totalmente processados até o fechamento do relatório. Ainda havia informações pendentes nos sistemas do SUS, incluindo dados hospitalares, atendimentos dos CAPS, OCIs e exames diagnósticos. Com a conclusão desse processamento, os resultados do quadrimestre deverão ser atualizados, ampliando os totais registrados no período.

A prestação de contas também apresentou resultados de auditorias em prestadores de serviço, como clínicas de especialidades, centros de diagnóstico e entidades assistenciais, reforçando o compromisso da administração com a qualidade técnica, a conformidade legal e a estrutura física dos atendimentos.

A audiência é realizada em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012 e à Lei Municipal nº 5.717/2015. A apresentação completa está disponível no site da Secretaria de Saúde: basta acessar o link www.saudeamericana.com.br, clicar na aba Institucional e, em seguida, em Audiências Públicas. A população também pode assistir à audiência pública no canal oficial da Prefeitura no YouTube, em www.youtube.com/prefeituraamericanaoficial.

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