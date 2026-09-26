DAE inicia reforma do décimo e último filtro das ETAs

DAE inicia reforma estrutural do décimo e último filtro das ETAs

Leia Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta sexta-feira (25), a etapa de reforma estrutural do décimo e último filtro das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2. A intervenção dá sequência à retirada dos elementos filtrantes e marca o avanço dos trabalhos na última unidade contemplada pelo programa de recuperação das estruturas filtrantes.

Nesta fase, as equipes trabalham na recuperação da estrutura do filtro, com execução dos reparos necessários, seguida pelas etapas de impermeabilização, intervenções hidráulicas e pintura. Posteriormente, serão recompostas as camadas de materiais filtrantes, formadas por pedras e areias de diferentes granulometrias, e realizados os procedimentos operacionais e de lavagem antes do retorno da unidade ao sistema.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destaca que o avanço para a etapa estrutural representa mais uma fase importante na conclusão do cronograma. “Agora entramos em uma etapa fundamental da recuperação do décimo filtro, que é a intervenção diretamente na estrutura. Estamos seguindo o planejamento definido para essa última unidade, mantendo as demais em operação e avançando até concluir todo o processo de recuperação dos filtros das ETAs”, afirmou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, explica que, com a retirada dos elementos filtrantes, a equipe passa a ter acesso à estrutura para executar os serviços de recuperação. “Com o filtro já preparado, iniciamos os serviços de recuperação estrutural, avaliando e tratando os pontos que precisam de intervenção. Depois dessa etapa, avançamos para a impermeabilização, os serviços hidráulicos e a pintura, preparando a unidade para receber novamente os materiais filtrantes”, explicou.

A reforma do décimo filtro é a última etapa do ciclo de recuperação das dez unidades das ETAs 1 e 2. As intervenções foram realizadas de forma sequencial, uma unidade por vez, permitindo manter a capacidade de tratamento durante a execução dos serviços.

As reformas integram o DAE em Ação pela Água, dentro da Operação ETA Eficiente, voltada à recuperação e modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP