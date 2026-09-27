Sites brasileiros dão mais espaço à IA do que à que coleta dados

Sites brasileiros dão mais espaço à IA que responde usuários do que à que coleta dados para treinamento

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Uma recente pesquisa da Hostinger, empresa de hospedagem de sites e soluções de IA, mapeou o comportamento de sites brasileiros diante de diferentes tipos de robôs de inteligência artificial e identificou uma diferença significativa na presença de duas categorias de crawlers: aqueles que acessam conteúdo para responder a consultas de usuários e aqueles voltados à coleta de dados e ao treinamento de modelos.

Um levantamento divulgado em 2026 pela empresa analisou 66,7 bilhões de solicitações de web crawlers em 5 milhões de sites ao redor do mundo. Para o recorte brasileiro, foram considerados os dados de novembro de 2025. As comparações globais utilizam a média dos três períodos analisados pelo levantamento, em junho, agosto e novembro. Segundo o estudo, essa diferença de tratamento entre bots de resposta e bots de treinamento existe em escala global, porém é mais utilizada no Brasil do que na média mundial.

Os dados ainda mostram maior presença em sites brasileiros de crawlers usados por assistentes de IA para responder a perguntas de usuários. De acordo com os números de novembro de 2025, o bot do ChatGPT, da OpenAI, está presente em 15% dos sites nacionais analisados, quase o dobro dos 9% registrados no mapeamento global.

O OpenAI SearchBot, usado pelo ChatGPT para buscas em tempo real, aparece em 68% dos sites brasileiros, com um índice similar ao mundial, conforme dados registrados no mesmo período. Já o Amazonbot, associado à assistente Alexa, aparece em 8% dos sites brasileiros, contra 4,67% no comparativo mundial., Em contrapartida, na Índia, a presença do rastreador web caiu para apenas 1% dos sites analisados na fase mais recente do estudo.

O conjunto de bots classificados como assistentes de IA, que buscam conteúdo para responder a consultas de usuários, apresenta uma atividade significativamente maior no Brasil do que em outros países.

Para Rafael Hertel, Country Manager da Hostinger no Brasil, o resultado mostra que administradores de plataformas não estão fechados para a inteligência artificial, mas passaram a diferenciar o tipo de acesso que autorizam aos usuários.

“Os dados mostram que os sites brasileiros já tratam de forma diferente os diversos tipos de robôs de inteligência artificial. Crawlers ligados a ferramentas que entregam respostas diretamente aos usuários encontram maior abertura do que aqueles voltados exclusivamente ao treinamento de modelos. É um sinal de que, com o avanço da IA, cresce também a preocupação sobre como o conteúdo publicado na internet é acessado e utilizado“, afirma Hertel.

Buscadores tradicionais seguem fortes, SEO perde espaço

Enquanto a disputa entre bots de resposta e de treinamento vem crescendo, os motores de busca tradicionais mantêm presença estável nas plataformas. Levando em consideração o resultado de novembro, o Googlebot rastreia 68% dos sites do país, uma cobertura um pouco menor do que a apurada nos três meses da média mundial de 72%, mas com maior intensidade de solicitações, o que acompanha o alto volume de buscas registrado no Brasil.

Do lado das ferramentas de SEO, o cenário é de desaceleração mais acentuada no Brasil do que no exterior. O AhrefsBot, por exemplo, está presente em 40% dos sites brasileiros, abaixo dos 60% da média global, e o SemrushBot aparece em 14% dos sites do país, contra 25% no comparativo geral.

Redes sociais mantêm rastreamento acima da média.

Bots ligados a redes sociais e aplicativos de mensagens também aparecem com força acima da média no Brasil. O WhatsApp é responsável por rastreamentos prévios em 7% dos sites nacionais, contra 5% na média global, um reflexo do papel central do aplicativo na comunicação e no compartilhamento de links entre os brasileiros.

O conjunto dos dados aponta para uma diferença crescente entre crawlers que entregam uma função diretamente perceptível, como respostas de IA, resultados de busca ou prévias de links, e aqueles voltados principalmente à coleta de dados e ao treinamento de modelos.

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