O excesso de chuva registrado em São Paulo, acompanhado da umidade elevada e das mudanças de temperatura, pode trazer reflexos para a saúde da pele, criando condições que favorecem o surgimento de micoses e brotoejas, além de agravar quadros de dermatite e aumentar sintomas como coceira, vermelhidão e irritação.

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Segundo o Dr. Raul Cartagena, dermatologista e consultor da TheraSkin, empresa brasileira especializada em dermatologia há mais de 80 anos, algumas pessoas são mais suscetíveis às mudanças do clima e podem perceber alterações na pele durante períodos de maior instabilidade climática.

“Temperatura e umidade interferem diretamente na pele. Em períodos mais úmidos, aumentam a transpiração e a permanência de umidade em determinadas regiões do corpo, enquanto mudanças rápidas de temperatura podem favorecer o desconforto em peles mais sensíveis ou com doenças dermatológicas preexistentes”, explica.

Em ambientes quentes e úmidos, a transpiração e o acúmulo de umidade, principalmente nas dobras do corpo, podem favorecer brotoejas e infecções fúngicas. Já pessoas com dermatite atópica podem apresentar piora dos sintomas diante de variações repentinas de temperatura.

“Não significa que a chuva provoque uma doença dermatológica diretamente. O que muda são as condições às quais a pele fica exposta. Por isso, é importante observar sinais como coceira persistente, vermelhidão, descamação ou aparecimento de lesões”, afirma Cartagena.

Umidade não substitui hidratação

Mesmo em períodos de maior umidade do ar, a pele pode precisar de hidratação, especialmente quando é sensível ou apresenta tendência ao ressecamento. Banhos muito quentes e demorados e o uso excessivo de produtos de limpeza também podem comprometer a barreira cutânea.

“Umidade do ar não significa necessariamente pele hidratada. A hidratação depende também da integridade da barreira cutânea e dos hábitos de cuidado. O mais importante é adaptar a rotina às necessidades da pele e às condições do ambiente”, conclui o dermatologista.

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