Rosa do Bem inicia Campanha e realiza agendamentos para 600 mamografias

Rosa do Bem inicia Campanha Por Amor à Vida 2026 e realiza agendamentos para 600 mamografias no dia 3 de outubro

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Se você tem de 40 a 69 anos e precisa fazer mamografia, anote na agenda: o Rosa do Bem realiza no dia 3 de outubro (sábado) os agendamentos para a realização de 600 mamografias gratuitas. Os atendimentos acontecerão no salão de eventos da Basílica de Santo Antônio (entrada pela Rua Washington Luiz), no Centro de Americana, das 7h às 17h ou até o esgotamento das vagas.

A Campanha Por Amor à Vida completa 15 anos em 2026. Realizada desde 2011 pelo Rosa do Bem, tem como objetivo a conscientização sobre o câncer de mama e promover ações pela saúde e qualidade de vida.

Para fazer o agendamento, além de estar na faixa etária indicada, de 40 a 69 anos, e não ter feito mamografia há pelo menos 12 meses, é preciso ser residente em Americana, não ter convênio médico e não estar em tratamento oncológico. É necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência em Americana e um número de contato de celular anotado em um papel.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a realização das mamografias continua sendo uma das principais frentes da campanha. “Chegamos a mais um ano da Campanha Por Amor à Vida com o compromisso de continuar levando informação, acesso ao exame e, principalmente, a oportunidade de um diagnóstico precoce para as mulheres. Nosso desejo é que todas que têm indicação façam o agendamento e aproveitem essa oportunidade”, afirmou Fernanda.

As mamografias gratuitas serão realizadas durante o mês de outubro apenas para quem efetuar o agendamento.

“Nosso trabalho não termina na realização da mamografia. Quando algum exame apresenta uma alteração, o Rosa do Bem acompanha essa mulher e oferece todo o suporte necessário para a continuidade da investigação. E, diante de um diagnóstico de câncer, ela também conta com o acompanhamento e o tratamento completo através do Hospital de Amor”, explicou a presidente.

A campanha de 2026 tem outras atividades confirmadas, como a já tradicional iluminação rosa da Avenida Brasil durante todo o mês de outubro e a Caminhada Por Amor à Vida, em 18 de outubro (domingo).

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