Rio Branco e Taubaté ficaram no empate por 0 a 0, na manhã deste sábado (26), no estádio Décio Vitta, em Americana, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20 – Série B.
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Apesar das tentativas das duas equipes, as defesas prevaleceram e o placar não foi alterado. Com a igualdade, a definição do classificado ficou para o confronto de volta.
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A partida decisiva será realizada no próximo sábado, 3 de outubro, às 15h, no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, em Taubaté.
Quem vencer garantirá presença na final e também o acesso ao Campeonato Paulista Sub-20 Série A de 2027. Em caso de novo empate, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
Na sexta-feira (25), o Comercial Tietê venceu o Brasilis por 2 a 1, em Águas de Lindóia, e abriu vantagem no outro confronto. A partida de volta será disputada na próxima sexta-feira (2), às 15h, em Santana de Parnaíba.
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