Eduarda Bezerra, atleta da Integralmedica, confirmou seu favoritismo e se consagrou bicampeã da categoria Wellness, na edição 2026 do Mr. Olympia, maior competição do fisiculturismo mundial, realizada em Las Vegas, na noite da última sexta-feira (25).

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A pernambucana novamente representou o Brasil de maneira vitoriosa diante das principais atletas da categoria, que tradicionalmente é dominada por atletas brasileiras. A final desta sexta-feira contou novamente com uma performance histórica da atleta, que ganhou destaque nas comparações centrais desde o início e manteve o domínio nas chamadas decisivas até o momento do anúncio.

“Voltar ao palco e ser consagrada bicampeã do Mr. Olympia é uma realização enorme e uma grande responsabilidade, porque representar o Brasil no maior palco do fisiculturismo mundial tem um valor muito alto para mim. Cada título carrega uma história, muitos meses de preparação, renúncias, aprendizados e, principalmente, a certeza de que todo o trabalho valeu a pena”, declarou Bezerra.

A segunda colocação permaneceu com a carioca Isabella Pereira, que manteve a vice posição por mais um ano; Rayane Fogal, depois de uma temporada marcada pelos títulos internacionais no Arnold Classic Ohio e Arnold Classic UK, encerra o ano entre as cinco melhores do mundo.

A delegação da Integralmedica encerrou a sexta-feira com presença marcante nas finais, consolidando a estratégia da marca de investir em atletas com performance competitiva nas principais categorias do fisiculturismo mundial. “Ver a Eduarda conquistar novamente o Olympia é a comprovação de que planejamento, suporte técnico e confiança no atleta geram resultado e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte”, destacou Filipe Bragança, CEO da Integralmedica.

Na categoria 212, uma das divisões mais competitivas do campeonato e que contou com quatro brasileiros na disputa, teve como destaque o baiano Vitor Porto, apelidado de “Touro da Bahia”, que surpreendeu e conquistou uma posição inédita na edição deste ano, sendo top 4 (subiu uma colocação em relação à edição de 2025); já Felipe Moraes, ambos representando a marca Darkness, terminou a disputa como 6º colocado, superando sua marca na competição (8º colocado na edição de 2022).

Já na Classic Physique, uma das categorias mais aguardadas deste primeiro dia e que encerrou as competições da noite, o colombiano Diego Galindo, representando a Integralmedica, alcançou a 6ª colocação.

Além das categorias Wellness, 212 e Classic Physique, também ocorreram as disputas das categorias Women’s Physique – com vitória da brasileira Natália Coelho, que conquistou seu terceiro título e, no top 2, a brasileira Zama Benta; Figure, Ms Physique (conhecida também como Women’s Bodybuilding), além das prévias da categoria Mr. Olympia, popularmente conhecida como a Open Bodybuilding, com Leandro Peres sendo o único brasileiro na disputa.

Confira abaixo os resultados das categorias disputadas neste primeiro dia de confronto e a colocação dos atletas do time Integralmedica:

Wellness: Eduarda Bezerra (top 1) e Rayane Fogal (top 5)

212: Vitor Porto (top 4) e Felipe Moraes (top 6)

Classic Physique: Diego Galindo (top 6)

No sábado, 26 de setembro, é a vez do público conferir a final da Open Bodybuilding, a divisão mais prestigiada do fisiculturismo, também conhecida como Mr. Olympia. Confira a agenda para o segundo dia de competições:

13h30: Pré-julgamento das categorias Men’s Physique, Fitness, Bikini, prévias e finais da Wheelchair, além das prévias e finais da Fit Model.

23h: Finais das categorias: Men’s Physique, Fitness, Bikini e Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

SOBRE A INTEGRALMEDICA

Fundada em 1983, a Integralmedica é referência na indústria de suplementação esportiva há mais de quatro décadas, destacando-se pela inovação de seus produtos e compromisso com a qualidade. A empresa, 100% brasileira, tem o objetivo de promover performance, saúde e bem-estar, sendo pioneira em suplementação alimentar esportiva e líder de mercado na América Latina, segundo levantamento do Euromonitor.

Sua fábrica central, localizada na cidade paulista de Embu-Guaçu, apresenta planta com mais de 320mil m² de área construída e conta com mais de 620 colaboradores dedicados, oferecendo um portifólio com mais de 300 produtos de alta tecnologia para atender às diversas necessidades de seus consumidores. Integrante do Grupo BRG, a Integralmedica possui um squad estrelado com atletas profissionais e de alto desempenho, além de participar de eventos renomados, como Arnold Classic e Mr. Olympia. Entre suas marcas, além da Integralmedica, o consumidor pode encontrar os produtos Darkness, para atletas que levam seus treinos além do limite, e Nutrify, que inspira pessoas a viverem com mais saúde e equilíbrio, com o uso de suplementos livres de aditivos artificiais.

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