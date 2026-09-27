Animais do Zoo recebem atividades de enriquecimento ambiental

Doze espécies de animais do Zoo Americana recebem atividades de enriquecimento ambiental

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou, nesta semana, dez atividades de enriquecimento ambiental para 12 espécies de animais. As ações integram a rotina do zoológico e têm como objetivo promover o bem-estar dos animais.

Participaram das atividades uma tigresa; jabutis das espécies jabutitinga e jabutipiranga; tigres-d’água; canídeos, como o cachorro-do-mato; quatis; hipopótamo; gavião-de-cauda-branca; urubu-rei; tucanos das espécies tucano-toco e tucano-de-bico-verde; e lobo-guará.

O enriquecimento ambiental consiste na utilização de estímulos voltados a animais sob cuidados humanos, com o objetivo de preservar determinados comportamentos naturais. As atividades podem ser classificadas em cinco tipos: alimentar, sensorial, ambiental, social e cognitivo.

Entre as atividades realizadas nesta semana estão boomerball para os canídeos, pêndulo com melão para o hipopótamo e bolinhas flutuantes para os tigres-d’água, entre outras ações destinadas a estimular comportamentos naturais dos animais do Zoo Americana.

Para a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, a semana foi produtiva. “Tivemos diversas atividades acontecendo ao longo da semana. Os animais puderam reforçar seu comportamento natural a partir das situações que oferecemos a eles”, comentou.

“A equipe técnica do Parque Ecológico segue buscando, no dia a dia, oferecer a melhor qualidade de vida possível para os animais que estão no zoológico. Cada atividade de enriquecimento ambiental é bem pensada por ela”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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