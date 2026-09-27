Marcos Caetano pede informações sobre a conservação da Ivo Macris

Marcos Caetano pede informações sobre a conservação da Estrada Intermunicipal Ivo Macris

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O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre as atuais condições de conservação da Estrada Intermunicipal Ivo Macris.

No documento, o parlamentar relata as atuais condições do pavimento com buracos, desnivelamentos e pontos de deterioração do asfalto. “A situação preocupa principalmente em razão do intenso fluxo de veículos. Os buracos e irregularidades obrigam os motoristas a realizar desvios e mudanças repentinas de trajetória, podendo aumentar os riscos de acidentes e causar danos aos veículos”, ressalta Marcos.

O vereador questiona se foi realizada vistoria técnica recente na via; se existem trechos identificados como prioritários para receber recapeamento, recomposição do pavimento ou operação tapa-buracos; se há previsão para a realização desses serviços e qual é o órgão ou departamento responsável pela manutenção do trecho e quais providências poderão ser adotadas diante das condições atualmente apresentadas. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (29) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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