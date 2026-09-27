Xingou guardas, quebrou banco da praça e foi preso

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Um homem foi detido esta semana em Santa Bárbara d’Oeste depois de quebrar uma perna de um banco de praça xingar os profissionais de segurança da cidade.

Abaixo relato:

Dano ao patrimônio público

DATA: 24/09/2026

HORA: 15h

LOCAL: Praça Central

EQUIPE 01

A equipe da Guarda Civil Municipal encontrava-se na Base Central quando se deparou com um indivíduo, posteriormente identificado como E.P.C. 39 anos, sentado em um banco público localizado na praça.

Em determinado momento, o indivíduo levantou-se e, aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica, passou a proferir ofensas e palavras de baixo calão direcionadas às pessoas que transitavam pelo local. Na sequência, de forma voluntária, empurrou e jogou o banco público para trás, ocasionando sua queda e a quebra de uma das pernas de sustentação, causando danos ao patrimônio público.

Diante da situação, a equipe tentou realizar a abordagem, porém o indivíduo evadiu-se do local, sendo acompanhado e posteriormente localizado e abordado na Rua Prudente de Moraes, no cruzamento com a Rua Duque de Caxias. Recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e solicitou a realização de perícia no local. Foi elaborado o respectivo Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BOPC), referente, em tese, ao crime de dano qualificado contra o patrimônio público, permanecendo o autor a disposição da justiça.

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