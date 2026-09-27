Xingou guardas, quebrou banco da praça e foi preso

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Xingou guardas, quebrou banco da praça e foi preso

Um homem foi detido esta semana em Santa Bárbara d’Oeste depois de quebrar uma perna de um banco de praça xingar os profissionais de segurança da cidade.

Abaixo relato:

Dano ao patrimônio público

DATA: 24/09/2026
HORA: 15h
LOCAL: Praça Central
EQUIPE 01

A equipe da Guarda Civil Municipal encontrava-se na Base Central quando se deparou com um indivíduo, posteriormente identificado como E.P.C. 39 anos, sentado em um banco público localizado na praça.
Em determinado momento, o indivíduo levantou-se e, aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica, passou a proferir ofensas e palavras de baixo calão direcionadas às pessoas que transitavam pelo local. Na sequência, de forma voluntária, empurrou e jogou o banco público para trás, ocasionando sua queda e a quebra de uma das pernas de sustentação, causando danos ao patrimônio público.
Diante da situação, a equipe tentou realizar a abordagem, porém o indivíduo evadiu-se do local, sendo acompanhado e posteriormente localizado e abordado na Rua Prudente de Moraes, no cruzamento com a Rua Duque de Caxias. Recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e solicitou a realização de perícia no local. Foi elaborado o respectivo Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BOPC), referente, em tese, ao crime de dano qualificado contra o patrimônio público, permanecendo o autor a disposição da justiça.

 

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