Santa Bárbara d’Oeste encerrou 2025 com um mercado de trabalho formal em plena atividade: a cidade contratou 28.894 pessoas ao longo do ano, número que, somado aos desligamentos, resultou em uma movimentação total de 57.788 vínculos empregatícios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

É esse volume de contratações e desligamentos que dá a medida do dinamismo do mercado local — cada posto de trabalho, muitas vezes, trocou de ocupante mais de uma vez no período, sinal de um município que segue gerando oportunidades para uma população de 189.456 habitantes.

Um ano de forte movimentação no mercado formal

O salário médio pago às pessoas admitidas em Santa Bárbara d’Oeste em 2025 ficou em R$ 2.249, patamar que acompanhou o giro elevado de admissões e desligamentos registrado no município. Com 28.894 contratações e igual número de desligamentos, o saldo líquido entre quem entrou e quem saiu do mercado de trabalho formal fechou em zero — resultado que reflete a alta rotatividade típica de setores com forte demanda por mão de obra, em que postos são reabertos ao longo do ano na mesma proporção em que são encerrados. Para quem foi desligado, vale lembrar que a legislação prevê hipóteses específicas, como a rescisão indireta, que garantem direitos ao trabalhador quando o empregador descumpre obrigações contratuais.

Como Santa Bárbara se posicionou na microrregião de Campinas

Na comparação com as outras 15 cidades da microrregião de Campinas que registraram dados no período, Santa Bárbara d’Oeste ocupou a 13ª posição tanto no saldo absoluto de empregos quanto no saldo por habitante — a régua que relativiza o resultado ao tamanho da população, calculada a cada 100 mil moradores. A região como um todo somou saldo líquido positivo de 10.039 postos, com média regional de 324 por 100 mil habitantes. Campinas liderou o ranking absoluto, com saldo de +3.157 vínculos, enquanto Holambra despontou na régua per capita, com 4.021 postos a cada 100 mil habitantes — um indicador natural para municípios menores, cuja base populacional reduzida amplia o peso proporcional de cada contratação.

Vagas criadas — cidades da microrregião de Campinas (SP), 2025. Santa Bárbara d’Oeste em destaque.

Entre as dez maiores economias da microrregião em saldo absoluto, Santa Bárbara d’Oeste não apareceu no topo do ranking, já que o gráfico reúne as cidades com os maiores volumes líquidos da região — um recorte de contexto que não diminui o resultado do município, cujo diferencial em 2025 esteve no volume de contratações e na intensidade da movimentação do mercado, e não na posição entre os líderes absolutos.

Saldo por 100 mil habitantes — microrregião de Campinas (SP), 2025. Santa Bárbara d’Oeste em destaque.

O mesmo vale para o ranking por habitante: a cidade também não figurou entre as dez primeiras nessa métrica, dominada por municípios de menor porte populacional, onde cada vaga aberta pesa proporcionalmente mais. Ainda assim, a régua absoluta — na qual Santa Bárbara d’Oeste também ficou em 13º lugar — mostrou-se o indicador mais favorável ao retrato da cidade, justamente por captar o volume expressivo de admissões que o município sustentou ao longo do ano.

O que os números revelam sobre o mercado local

As duas réguas usadas pela Coalize para medir o mercado de trabalho cumprem funções complementares: o número absoluto de vagas favorece cidades com maior porte econômico e populacional, enquanto o saldo por habitante neutraliza o tamanho da população e permite comparar municípios de portes distintos em pé de igualdade. No caso de Santa Bárbara d’Oeste, a leitura combinada das duas métricas indicou um mercado de trabalho estável, com entrada e saída de trabalhadores em equilíbrio — um padrão que, em geral, aparece em cidades com base produtiva consolidada, onde a demanda por mão de obra se mantém constante ao longo do ano.

Para quem contratou ou foi contratado em 2025, dois temas seguem centrais na relação de trabalho: a jornada de trabalho de 44 horas, referência legal para o cálculo da carga semanal na maioria dos contratos formais, e a multa de 40% do FGTS, devida em casos de dispensa sem justa causa e que compõe parte relevante do cálculo rescisório de quem deixa o emprego. Ambos os pontos ganham relevância num município com o volume de desligamentos observado em Santa Bárbara d’Oeste ao longo do ano.

Detalhamento por bairro e setor

Quem quiser aprofundar a análise por setor de atividade, faixa etária, escolaridade ou porte de empresa pode consultar o Mapa do Emprego de Santa Bárbara d’Oeste, ferramenta que reúne o detalhamento completo dos dados do CAGED para o município ao longo de 2025.

O balanço de 2025 confirma Santa Bárbara d’Oeste como um polo de contratações relevante na microrregião de Campinas, com quase 29 mil admissões e um mercado formal em constante movimento. O desafio para os próximos períodos será transformar esse dinamismo em crescimento líquido de postos de trabalho, aproveitando a base produtiva já consolidada e o ritmo de contratações que a cidade demonstrou sustentar ao longo do ano.

Leia + sobre economia, emprego e mercado