Jean Mizzoni pede informações sobre os Jogos Regionais e Abertos de 2027

Jean Mizzoni pede informações sobre planejamento de Americana para disputa dos Jogos Regionais e Abertos de 2027

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O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o planejamento para participação de Americana nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior de 2027.

No documento, o parlamentar destaca que os jogos possuem importância relevante para o desenvolvimento do esporte municipal, especialmente por oferecerem aos atletas a oportunidade de competir em alto nível, representar oficialmente o município e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido ao longo do ano por equipes, técnicos e projetos esportivos.

Para Mizzoni, a preparação das equipes que representam Americana em competições oficiais exige planejamento antecipado, tanto para a formação dos elencos quanto para a definição da estrutura necessária aos atletas durante as disputas.

“A antecipação desse trabalho é especialmente importante nas modalidades coletivas, que dependem da seleção de atletas, período de treinamento, definição de comissão técnica e organização logística. No futebol masculino, por exemplo, a prefeitura chegou a anunciar oficialmente a participação da equipe sub-20 nos Jogos Regionais de 2026, mas a formação do grupo enfrentou dificuldades às vésperas da competição”, comenta.

No requerimento o autor questiona quais modalidades já possuem equipes definidas ou seletivas em andamento para representar Americana nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior de 2027. Para as demais modalidades, Jean Mizzoni pergunta qual é o planejamento e cronograma previsto para formação das equipes e, especificamente quanto ao futebol masculino, se Americana pretende disputar os Jogos Regionais de 2027.

Mizzoni também aborda qual estrutura de apoio está prevista para as equipes que representarão Americana em 2027 e em quais programas, ações e dotações orçamentárias deverão ser alocados os recursos destinados à participação nos jogos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira (29). Se aprovado será encaminhado ao poder executivo para resposta.

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