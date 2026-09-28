A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma série de serviços de zeladoria em diferentes pontos da cidade entre sábado (19) e sexta-feira (25). As equipes executaram as atividades de manutenção e limpeza em áreas como canteiros, praças e espaços de lazer.

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Entre os locais atendidos estão o Viaduto Prefeito João Romano, na Chácara Machadinho; as avenidas Abdo Najar, entre o Nova Americana e Cidade Jardim, e Santa Cecília, no Nova Carioba; além das praças Catarina Boscheiro Frezzarin, no São José, Leandra Maria Gomes Nacarato, no Balneário Riviera, José Porteiro, no Centro, Ênnio Antônio Ghisini, no Jardim São Paulo, Luiz Passarini, no Jardim Márcia Cristina, e João José Chinelato, no Jardim Santana.

Também foram realizados serviços de capinação e limpeza em áreas públicas municipais nas regiões do Parque Dom Pedro II, Morada do Sol, Praia Azul, Remanso Azul e Jardim São Paulo. No Parque Dom Pedro II, na região da Praia Azul, os trabalhos incluíram o campo do CIEP e a calçada da Avenida Dr. José Barreto Pinto, além de áreas próximas ao CIEP e ao Ecoponto.

As equipes atuaram ainda em trechos das avenidas Maranhão, Rafael Vita, José Ferreira Coelho, Florindo Cibin e Santa Cecília, além das ruas dos Antúrios e Irmã Dorothy. Na região da Praia dos Namorados, houve capinação na orla. Também foram realizados serviços na região do Jardim Boer e no Jardim Brasília.

Os trabalhos ainda incluíram manutenção de praças, limpeza e recolha de materiais na rotatória da Rua Florindo Cibin com a Rua México, no Jardim Girassol, e fixação de bambus na Avenida Santa Cecília, em Nova Carioba.

Serviços contínuos

“Os serviços de zeladoria são realizados de forma contínua, atendendo diferentes regiões da cidade e contribuindo para a conservação dos espaços públicos. A manutenção desses locais melhora o aspecto urbano, proporciona mais segurança e conforto à população e também ajuda na preservação ambiental”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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