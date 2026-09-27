As obras do Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, o Parquinho do Panambi, seguem a todo vapor. Nesta quinta-feira (24), foi iniciada a reforma da pista de caminhada, que será toda recapeada.

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Essa é uma das últimas etapas da revitalização que está sendo feita em todo o parque, com investimento total de R$ 1,1 milhão por parte da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Entre as melhorias já executadas, estão o restauro do robô e do foguete, dois brinquedos símbolos do parque; a instalação de dois novos brinquedos, em formato de avião e barco, respectivamente; e a implantação de um espaço para food trucks.

O Parquinho do Panambi também passou por pintura. O projeto contempla, ainda, a construção de novos sanitários, que está na fase de acabamento.

Parquinho do Panambi fechada recreação

Neste momento, para garantir segurança durante as obras, o centro de recreação está fechado para visitantes.

A revitalização tem como objetivo oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população. Essa intervenção se alinha às diretrizes municipais de promoção da saúde, bem-estar social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e lazer.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi fica entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no bairro Jardim Panambi, e é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município.

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