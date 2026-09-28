A Prefeitura de Americana finaliza na noite desta segunda-feira (28) as obras de asfalto – recuperação asfáltica do Programa Asfalto Novo no Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, na região central da cidade. Na sequência, as intervenções terão início na Avenida Centurione Boer, com a fresagem da via a partir desta terça-feira (29).

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No viaduto, foram executados serviços de demolição da base do pavimento, fresagem e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). As intervenções integram a primeira etapa da reforma do Centenário, com investimento de R$ 2 milhões em recursos próprios da Prefeitura.

“Estamos finalizando as obras de asfalto no viaduto, dotando a via de uma infraestrutura de qualidade para atender a população. A reforma continua com a execução da segunda etapa de obras, visando a conservação, a segurança e a mobilidade urbana no município. Também vamos iniciar o Asfalto Novo na Avenida Centurione Boer, proporcionando mais conforto e qualidade de vida para a população”, disse o prefeito Chico Sardelli.

As equipes atuam ainda na remodelação, no alargamento de uma faixa de rolamento, na reconstrução de passeio, na regularização de sarjeta e na implantação de boca de lobo e galerias pluviais no viaduto.

O alargamento da faixa de rolamento ocupa uma área de 40 metros de comprimento por 3 metros de largura. Também serão realizadas melhorias com a aplicação de concreto estampado no passeio.

Na segunda etapa da reforma do Viaduto Centenário, serão investidos R$ 2,5 milhões. A obra contemplará serviços de manutenção e conservação da estrutura, incluindo a recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação, desobstrução e manutenção dos canos de águas pluviais, tratamento do concreto e aplicação de pintura antipichação.

Essa fase da recuperação estrutural será executada com recursos provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

“Com a finalização das obras do novo pavimento no Viaduto Centenário, o trabalho segue para a Avenida Centurione Boer, atendendo uma demanda da população e dos usuários da via, que recebe um grande fluxo de veículos e necessita desta importante intervenção, assim como outras regiões da cidade também receberão o Programa Asfalto Novo”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Programa Asfalto Novo

A Prefeitura de Americana está investindo aproximadamente R$ 71 milhões em recursos próprios no Programa Asfalto Novo, que irá recuperar cerca de 408 mil m² de ruas e avenidas da cidade. As obras tiveram início em junho, beneficiando as regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto.

O município também receberá obras de recapeamento asfáltico, com investimento de R$ 7 milhões, viabilizado por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Serão contempladas 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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