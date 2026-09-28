Inscrições para o 25º Concurso Estadual Qualidade do Café são prorrogadas

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Os cafeicultores paulistas ganharam mais tempo para participar do 25º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), por meio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), ampliou o prazo para entrega das amostras da categoria arábica, que poderá ser feita até 30 de setembro de 2026.

A ampliação permite que mais produtores tenham a oportunidade de inscrever seus cafés no concurso, que reconhece a qualidade e valoriza a produção cafeeira paulista.

A participação é gratuita e podem concorrer cafeicultores de todo o Estado, nas modalidades previstas no regulamento. As amostras devem ser entregues na Casa da Agricultura ou Regional da CATI do município do produtor.

O concurso também contempla a categoria canephora, cujo prazo para entrega das amostras permanece até 2 de outubro de 2026.

Serviço

25º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo

Modalidades: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e canephora

Entrega das amostras: até 30/09 das modalidades arábica e até 02/10 da categoria canephora

Prova dos cafés: de 05/10 a 09/10

Premiação: novembro de 2026 (data a definir)

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